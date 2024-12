ZUMA Press / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Kulesza stanie w wyborach wraz z jednym z wiceprezesów PZPN?

Cezary Kulesza w 2025 roku będzie walczyć o uzyskanie reelekcji w wyborach na prezes PZPN-u. W głosowaniu, które odbyć ma się najprawdopodobniej w okolicach połowy roku obecny sternik federacji jest niekwestionowanym faworytem. Zdaniem wielu Kulesza ma spore poparcie wśród tzw. baronów, którzy głosują na szefa związku. Poza tym, o czym mówi m.in. Zbigniew Boniek, będąc prezesem łatwej jest wygrać wybory, niż startując do nich z roli kogoś nowego.

Dlatego też lista osób, które mogłyby, albo chciałyby zagrozić pozycji Cezarego Kuleszy jest bardzo mało. Wspomniany już Boniek w rozmowie z portalem “Meczyki.pl” praktycznie wykluczył swój wielki powrót i start w wyścigu o prezesurę. Poza nim jakiś czas temu przewijało się nazwisko m.in. Pawła Wojtali, ale według najnowszych doniesień medialnych, do walki z Kuleszą stanąć może aktualny wiceprezes PZPN-u.

Jak przekazała “Interia” najpoważniejszym rywalem dla Kuleszy może być Wojciech Cygan. Były prezes Rakowa Częstochowa, a aktualnie szef rady nadzorczej tego klubu ma posłuch wśród innych przedstawicieli klubów i jego pozycja może predysponować go do walki o fotel szefa PZPN-u. Szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń, kiedy to podczas spotkania władz klubów z PKO Ekstraklasy oraz 1. ligi w Jachrance miało dojść do sporej dyskusji nt. przepisu o młodzieżowcu. Mocne słowa padały ze strony m.in. Zbigniewa Jakubasa oraz Dariusza Mioduskiego.

