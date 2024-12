Łukasz Skorupski po wczorajszym meczu Ligi Mistrzów przeciwko zespołowi Benfiki Lizbona zebrał bardzo dobre opinie. To kolejny mecz, po którym Włosi chwalą Polaka. "La Gazzetta dello Sport" napisała nawet o "świętym Łukaszu".

Sport Press Photo. /Alamy Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Skorupski okrzyknięty “Świętym Łukaszem” przez włoskie media

Łukasz Skorupski to bez dwóch zdań jeden z najlepszych graczy Bolonii w tym sezonie. Reprezentant Polski pomimo tego, że zespół sensacji poprzedniego sezonu ligi włoskiej znacząco w tych rozgrywkach spuścił z tonu, on nadal prezentuje się znakomicie i trzyma równą stabilną formę. Widać to w meczach Serie A oraz także w rozgrywkach Ligi Mistrzów UEFA, czego przykładem może być wczorajsze starcie przeciwko zespołowi Benfiki Lizbona.

Bologna ten mecz zremisowała, ale w dużej mierze zawdzięczać może to znakomitej postawie między słupkami Łukasza Skorupskiego. Polak kilkukrotnie ratował swój zespół z opresji, a nawet popisywał się fenomenalnymi interwencjami. To oczywiście spotkało się ze sporym uznaniem mediów we Włoszech, który bardzo mocno doceniły 33-letniego bramkarza.

“Święty Łukasz. Uratował wszystko w tym meczu, pokazał wielką klasę. Dokonał półcudu, wychodząc do wrzuconej w pole karne piłki i broniąc potem uderzenie Pavlidisa. Później zaskoczył Estadio Da Luz, broniąc potężne uderzenie Di Marii” – oceniła Polaka włoska “La Gazzetta dello Sport”.

Skorupski w tym sezonie rozegrał 15 spotkań, w których puścił w sumie 19 goli i cztery razy zachował czyste konto.

