Typer Betclic 1. Ligi: Przerwa zimowa

Zakończyliśmy rundę jesienną w Typerze Betclic 1. Ligi. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ostatniego etapu konkursu.

Za nami piąty etap Typera Betclic 1. Ligi, w którym do wygrania były oficjalna piłka rozgrywek, książki, gadżety goal.pl oraz bilety na mecze. W listopadzie i grudniu mecze Betclic 1. Ligi najlepiej typował “przemor”, który zakończył rywalizację z dorobkiem 289 punktów.



Gratulujemy i zapraszamy do dalszego typowania w naszym konkursie, którego partnerem jest Betclic – sponsor tytularny 1. Ligi. Przed nami przerwa zimowa, ale już w lutym wracamy do gry!



Nagrodzeni w V etapie:

miejsce uczestnik punkty nagroda 1 przemor 289 oficjalna piłka 1 Ligi Select Brillant Training, książka sportowa, zestaw gadżetów od goal.pl, 2 bilety na mecz Betclic 1. Ligi 2 wojteks23 276 książka sportowa, zestaw gadżetów od goal.pl, 2 bilety na mecz Betclic 1. Ligi 3 Michalq93 276 książka sportowa, zestaw gadżetów od goal.pl, 2 bilety na mecz Betclic 1. Ligi 4 auqwj 275 zestaw gadżetów od goal.pl, 2 bilety na mecz Betclic 1. Ligi 5 dawinczo1999 272 zestaw gadżetów od goal.pl, 2 bilety na mecz Betclic 1. Ligi

Regulamin i punktacja

Konkurs odbywa się zgodnie z Regulaminem Typera 1 Ligi. Pamiętaj, że w Typerze mogą brać tylko osoby pełnoletnie. Punkty za każdy trafny typ naliczane będą w następujący sposób:

wynik meczu (1X2): 5 punktów

obie drużyny strzelą (tak/nie): 3 punkty

poniżej lub powyżej 2,5 gola (tak/nie): 3 punkty

Na podstawie zdobytych punktów będą tworzone rankingi poszczególnych etapów:

I runda: 19/07/2024 – 31/07/2024 – zakończona

II runda: 01/08/2024 – 02/09/2024 – zakończona

III runda: 03/09/2024 – 30/09/2024 – zakończona

IV runda: 01/10/2024 – 31/10/2024 – zakończona

V runda: 01/11/2024 – 10/12/2024 – zakończona

Mecze V etapu konkursu:

15. kolejka Betclic 1. Ligi:

Znicz Pruszków – Stal Stalowa Wola

Kotwica Kołobrzeg – Odra Opole

Górnik Łęczna – Bruk-Bet Termalica

Arka Gdynia – Wisła Płock

Miedź Legnica – Pogoń Siedlce

ŁKS Łódź – Ruch Chorzów

Warta Poznań – Chrobry Głogów

Polonia Warszawa – Stal Rzeszów

Wisła Kraków – GKS Tychy

16. kolejka Betclic 1. Ligi:

Ruch Chorzów – Chrobry Głogów

Odra Opole – Warta Poznań

Pogoń Siedlce – Kotwica Kołobrzeg

Bruk-Bet Termalica – Miedź Legnica

Wisła Płock – Górnik Łęczna

GKS Tychy – Arka Gdynia

Stal Stalowa Wola – Wisła Kraków

Stal Rzeszów – Znicz Pruszków

ŁKS Łódź – Polonia Warszawa

17. kolejka Betclic 1. Ligi:

Polonia Warszawa – Ruch Chorzów

Znicz Pruszków – ŁKS Łódź

Wisła Kraków – Stal Rzeszów

Arka Gdynia – Stal Stalowa Wola

Górnik Łęczna – GKS Tychy

Miedź Legnica – Wisła Płock

Kotwica Kołobrzeg – Bruk-Bet Termalica

Warta Poznań – Pogoń Siedlce

Chrobry Głogów – Odra Opole

18. kolejka Betclic 1. Ligi:

Ruch Chorzów – Odra Opole

Chrobry Głogów – Pogoń Siedlce

Warta Poznań – Bruk-Bet Termalica

Kotwica Kołobrzeg – Wisła Płock

Miedź Legnica – GKS Tychy

Górnik Łęczna – Stal Stalowa Wola

Arka Gdynia – Stal Rzeszów

Wisła Kraków – ŁKS Łódź

Znicz Pruszków – Polonia Warszawa

19. kolejka Betclic 1. Ligi:

Znicz Pruszków – Ruch Chorzów

Polonia Warszawa – Wisła Kraków

ŁKS Łódź – Arka Gdynia

Stal Rzeszów – Górnik Łęczna

Stal Stalowa Wola – Miedź Legnica

GKS Tychy – Kotwica Kołobrzeg

Wisła Płock – Warta Poznań

Bruk-Bet Termalica – Chrobry Głogów

Pogoń Siedlce – Odra Opole

Pytania i uwagi

