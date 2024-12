Man United liczy na transfer gwiazdy. Jest wysoko na liście życzeń

News Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Gwiazdor na liście życzeń Manchesteru United

Manchester United w tym sezonie radzi sobie bardzo, ale to bardzo przeciętnie. Zespół prowadzony od jakiegoś czasu przez Rubena Amorima zajmuje miejsce w dolnej połowie tabeli i fatalnie spisuje się w ligowych rozgrywkach. Do tej pory, choć mamy już praktycznie połowę grudnia, udało im się tylko pięć razy wygrać w lidze angielskiej. To bardzo słaby wynik, który pokazuje poziom aktualnego zespołu Czerwonych Diabłów.

WIDEO: Skróty meczów Manchesteru United

Od objęcia zespołu przez Rubena Amorima gra i wyniki Manchesteru United nieco się poprawiły, ale nadal nie jest to wymarzony przez kibiców styl drużyny, która przez lata przyzwyczaiła do sukcesów. Z tego też powodu klub chce wzmocnić się o cennych zawodników i w najbliższym czasie dokonać mocnych zakupów na rynku transferowym.

Według informacji przekazanych przez “Football Insider”, wysoko na liście życzeń Czerwonych Diabłów jest Dusan Vlahović z Juventusu. Serbski napastnik to absolutnie czołowy piłkarz zespołu ze stolicy Piemontu oraz całej ligi włoskiej. W tym sezonie 24-latek rozegrał 18 spotkań, w których zdobył 10 goli i zanotował dwie asysty. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na około 65 milionów euro. Jego umowa ze Starą Damą wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

