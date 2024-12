fot. PA Images / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City i Josep Guardiola

Manchester City planuje ruszyć po Nico Williamsa

Manchester City wygląda na to, że może na dobre włączyć do gry o podpis Nico Williamsa pod kontraktem. Reprezentant Hiszpanii w trakcie ostatniej letniej sesji transferowej przez długi czas łączony był z przeprowadzką do FC Barcelony. Tymczasem nowe wieści na temat gracza Athletic Bilbao przekazał Fichajes.net.

Skrót mecz Manchesteru City

Nico Williams mimo zaledwie 22 lat pokazał już, że dysponuje ogromnym talentem. Szczyptę możliwości zawodnika można było zobaczyć w trakcie ostatnich mistrzostwo Europy. Po turnieju zaczęły regularnie pojawiać się w mediach informacje o zainteresowaniu graczem przez konkretne kluby. Finalnie ostatniego lata zawodnik klubu nie zmienił. Wszystko wskazuje jednak na to, że ciąg dalszy sagi transferowe z udziałem piłkarza będzie miał miejsce w 2025 roku.

Hiszpański serwis piłkarski daje do zrozumienia, że mistrz Premier League ma plan, aby sfinalizować transfer z udziałem Nico Williamsa.Fichajes.net podaje, że piłkarz idealnie pasuje do profilu zawodnika, którego chciałby mieć w swoim zespole Josep Guardiola.

Nico Williams to zawodnik, mający umowę ważną z Athletic Bilbao do końca czerwca 2027 roku. Zawodnik jest wyceniany na 70 milionów euro. W tym sezonie piłkarz wystąpił w 21 spotkaniach, zdobywając w nich dwie bramki. Na koncie Nico Williamsa jest też pięć asyst.

