ZUMA Press / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Masłowski

Dobre nieoficjalne wieści dla kibiców Jagiellonii

Jagiellonia Białystok przez ostatnie lata zrobiła niewyobrażalny postęp. Od zespołu, który balansował gdzieś w okolicach środka tabeli, a nawet musiał spoglądać na siebie w kwestii utrzymanie w lidze, do mistrza Polski i czołowego zespołu Ligi Konferencji Europy. To proces, który udał się dzięki dobrej i mądrej pracy wielu osób, m.in. trenera Adriana Siemieńca, prezesa Wojciecha Pertkiewicza oraz dyrektora sportowego Łukasza Masłowskiego.

WIDEO: Jesus Imaz najlepszym piłkarzem w historii Jagiellonii?

To właśnie o tym trzecim w ostatnich tygodniach i miesiącach mówiło się najwięcej. A to głównie za sprawą tego, że Masłowski łączony był intensywnie z możliwym odejściem z Białegostoku. Jego aktualna umowa wygasa wraz z końcem sezonu, a to chciały wykorzystać czołowe kluby w PKO Ekstraklasie, a nawet zagraniczne zespoły. Dlatego też wielu kibiców z niepokojem spogląda na to, jaką decyzję podejmie ich dyrektor.

Według informacji przekazanych przez Roberta Bońkowskiego ze “sport.tvp.pl”, Łukasz Masłowski zdecydował, że podpisze z Jagiellonią Białystok nową umowę. Sam zainteresowany nie chciał jednak w rozmowie we wspomnianym medium jednoznacznie odnieść się do tych informacji i ich potwierdzić.

