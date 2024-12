fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Napoli chce Kiwiora. Oferuje za mało

Jakub Kiwior w ostatnich miesiącach był łączony z transferem. Preferowany kierunek to Serie A, gdzie grał przed przeprowadzką na Emirates Stadium. Świetne występy w barwach Spezii pozostają w pamięci tamtejszych gigantów, którzy pragną sprowadzić go do siebie. Arsenal wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w temacie przyszłości reprezentanta Polski. Ostatnie mecze mogą okazać się dla niego przełomowe – skorzystał na problemach zdrowotnych w defensywie. Zastępuje Gabriela Magalhaesa w wyjściowej jedenastce i prezentuje się naprawdę dobrze.

Kibice Arsenalu liczą, że Kiwior nie zostanie pożegnany. Uchodzi bowiem za jakościowego zmiennika, który w razie konieczności może zagrać na kilku pozycjach. “Metro” ujawnia, że poważne kroki w kierunku sprowadzenia Polaka do siebie poczyniło Napoli, które złożyło ofertę w wysokości 15 milionów euro. Arsenal błyskawicznie na nią zareagował, nie pozostawiając złudzeń. Oferta nie została przyjęta, gdyż to zbyt mała kwota. Kanonierzy oczekują minimum 25 milionów euro.

Nie jest przesądzone, że Kiwior tej zimy opuści Londyn. Być może jego występy przekonają Mikela Artetę na tyle, że będzie go chciał dalej mieć w swoim zespole. Wykluczone jest wypożyczenie – w grę może wchodzić jedynie transfer definitywny. Napoli nie jest jedynym klubem, który monitoruje sytuację środkowego obrońcy. Łączy się go także chociażby z Milanem czy Juventusem.