News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim i Marcus Rashford

Pięciu możliwych następców Marcusa Rashforda w Man Utd

Marcus Rashford może wkrótce opuścić szeregi Manchesteru United. Czerwone Diabły miały podjąć decyzję o jego sprzedaży, co może oznaczać koniec pewnej ery zarówno dla Anglika, jak i dla całego zespołu. Decyzja ma na celu zrobienie miejsca dla nowych twarzy w ataku.

WIDEO: Manchester United znalazł kozła ofiarnego?

Forma Rashforda w ostatnich miesiącach pozostawiała wiele do życzenia, a wpływ na to mogły mieć m.in. pozaboiskowe problemy, które szeroko opisywały brytyjskie media. W związku z tym nowy start może okazać się korzystny zarówno dla niego, jak i dla klubu. Mimo spadku formy reprezentant Anglii wciąż wzbudza zainteresowanie czołowych drużyn w Europie. Wśród potencjalnych nabywców wymienia się Paris Saint-Germain, Barcelonę oraz Bayern Monachium.

W pełnej formie Rashford to światowej klasy napastnik. Chociaż pojawiały się spekulacje na temat transferu do ligi saudyjskiej, bardziej prawdopodobny wydaje się jego transfer do jednego z europejskich gigantów. Czerwone Diabły mogą oczekiwać za Rashforda kwoty nawet 70-75 milionów euro.

Manchester United już szuka potencjalnych następców Anglika i ma na oku pięciu kandydatów. Są to Victor Osimhen, Viktor Gyokeres, Dusan Vlahović, Evan Ferguson oraz Kenan Yıldız. Z grona wymienionych kandydatów najwięcej uwagi przyciąga Gyokeres, który wcześniej współpracował z Rubenem Amorimem w Sportingu CP.