Liverpool nie ma wątpliwości. To czeka Salaha i van Dijka

fot. Christian Bertrand / Alamy I Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah i Virgil van Dijk

Salah i van Dijk zostaną na Anfield

Liverpool wyrósł w tym sezonie na faworyta do zdobycia mistrzostwa Anglii. Dość wysoko określa się także jego szanse na wygranie Ligi Mistrzów. Arne Slot znakomicie rozpoczął swoją przygodę na Anfield i szybko wszedł w buty Juergena Kloppa. Pomagają mu w tym największe gwiazdy, które od początku kampanii radzą sobie znakomicie. Zarówno Mohamed Salah, jak i Virgil van Dijk notują występy z najwyższej półki, kompletnie nie przejmując się swoją sytuacją kontraktową.

Egipcjanin i Holender są związani z Liverpoolem tylko do końca sezonu 2024/2025. Kibice nie wyobrażają sobie ich odejścia, natomiast klub do pewnego momentu realnie to rozważał. Wynagrodzenia obu zawodników są potężnym obciążeniem budżetu, stąd wizja potencjalnego rozstania. Niedawno Salah udzielił głośnej wypowiedzi, w której wyraził swój żal spowodowany brakiem konkretnego działania ze strony Liverpoolu, który nie przedstawił mu żadnej oferty. Od tego czasu sporo się zmieniło, gdyż The Reds zadecydowali, że chcą zatrzymać skrzydłowego i obrońcę na kolejny sezon.

Sky Sports informuje, że w Liverpoolu panuje przekonanie, iż obaj zawodnicy będą kontynuować swoje kariery na Anfield. Salah i van Dijk nie rozmawiają z żadnym innym klubem, gdyż interesuje ich tylko gra dla The Reds. Odejście któregokolwiek z nich byłoby olbrzymią sensacją, do której oczywiście Liverpool postara się nie dopuścić. Inaczej ma być w przypadku Trenta Alexandra-Arnolda, którego czas w angielskiej ekipie jest policzony.