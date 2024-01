Źródło: This is Anfield

fot. Imago / Victor Fraile Na zdjęciu: Roberto Firmino

Roberto Firmino w latach 2015-2023 był zawodnikiem Liverpoolu

W rozmowie cytowanej przez This is Anfield zawodnik ostatnio opowiedział o współpracy z Brendanem Rodgersem

32-latek nie wspomina dobrze pobytu w szeregach The Reds, gdy w klubie był Irlandczyk

Firmino nie owijał w bawełnę. “Nie rozumiał mojego stylu gry”

Roberto Firmino jest dzisiaj zawodnikiem Al-Ahli. Brazylijczyk ma kontrakt z ekipą z Arabii Saudyjskiej. Ostatnio w rozmowie cytowanej przez This is Anfield na X były piłkarz Liverpoolu dał do zrozumienia, że niedobrze układała się jego współpraca z ówczesnym menedżerem The Reds.

– W Liverpoolu nie zaczęło się dla mnie zbyt dobrze. Rzadko grałem w ataku, a kiedy już tak było, to byłem ustawiany na skrzydle. Klasycznym napastnikiem był wówczas Christian Benteke. Często musiałem się cofać i dużo bronić. Zrozumiałem, że menadżer Brendan Rodgers nie rozumiał, jak mnie wykorzystać. Nie sądzę, żeby rozumiał mój styl gry i ja zdecydowanie nigdy nie rozumiałem jego planów na mnie. Być może dlatego, że tak naprawdę ich nie miał – mówił Firmino cytowany przez This is Anfield.

Brazylijski zawodnik trafił do Liverpoolu latem 2015 roku. Z kolei Brendan Rodgers rozstał się z ekipą z Merseyside w październiku 2015 roku i został zastąpiony przez Juergena Kloppa. Niemiec pracuje w klubie z Anfield Road do dzisiaj.