Fantasy Premier League: Kapitan z Vicarage Road

PressFocus Na zdjęciu: Fantasy Premier League: Watford (Juraj Kucka, William Troost-Ekong, Joshua King, Kiko Femenia)

Decyzja władz angielskiej ekstraklasy nieco ułatwiła nam wybór kapitana na 23. kolejkę Fantasy Premier League. Skoro Burnley i Watford rozegrają po dwa spotkania, najprawdopodobniej zdecydowana większość z nas sięgnie po zawodników z wspomnianych ekip i jednemu z nich przyzna opaskę. Któremu? W grę wchodzą tylko dwaj piłkarze.

Deadline w GW23: 21 stycznia, 19:30

GW23 to podwójna kolejka dla Burnley i Watfordu. Oprócz bezpośredniego meczu między tymi ekipami, The Clarets zagrają z Arsenalem, natomiast Szerszenie zmierzą się z Norwich

Kapitan z Vicarage Road? Na pewno większość z nas zastanowi się nad opaską na ramieniu Dennisa lub Kiga

Za wszystkich proponowanych zawodników w linii pomocy zapłacimy łącznie 38,8 miliona. Jednak tak duża inwestycja wydaje się w pełni uzasadniona

Bramkarz: Aaron Ramsdale, David de Gea, Jose Sa

Nawet podwójna kolejka nie sprawi, że bramkarz Watfordu czy Burnley stanie się atrakcyjną opcją. Dlatego sięgamy po sprawdzone kandydatury. Arsenal mierzy się z The Clarets na The Emirates, co pozwala przypuszczać, że Kanonierzy zdołają zachować czyste konto. A skoro tak, to Aaron Ramsdale idealnie pasuje do naszego składu. Anglik kosztuje 5,1 miliona, natomiast jego posiadanie wynosi 18,7%. Nieco mniej pewności co do meczu na zero z tyłu mam w przypadku Wolverhampton. Wilki odwiedzą Brentford Community Stadium – gospodarze tego obiektu mają coś do udowodnienia, a ponadto na ich korzyść przemawia świetna pierwsza połowa pojedynku z United. Ivan Toney, Sergi Canos i Bryan Mbeumo mogą stanowić poważne zagrożenie dla Jose Sa. Ale Portugalczyk (5,2 mln – 7,1%) radził sobie już z o wiele lepszymi przeciwnikami, dlatego warto rozważyć jego zakup. Swój udział w castingu na bramkarza w GW23 zgłasza również David de Gea (5,2 mln – 13,2%). Chociaż trudno przypuszczać, że Hiszpan nie będzie musiał sięgać do siatki w potyczce z West Hamem, zwykle notuje bonusowe punkty za udane interwencje.

Wolves have kept six clean sheets in their last nine #FPL matches, conceding only one goal in open play! 💪



Do you have Jose Sa or any of their defenders? pic.twitter.com/n6NeOSHPC6 — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) January 20, 2022

Obrońcy: Trent Alexander-Arnold, Joao Cancelo, Kiko Femenia

Dwóch stałych członków i jeden nowy, bardzo kontrowersyjny – to skład defensywy na GW23. Co do wyboru Trenta Alexandra-Arnolda i Joao Cancelo nie sposób mieć jakiekolwiek “ale”. Anglik i Portugalczyk to dwaj najlepsi defensorzy Fantasy Premier League. TAA ma już na koncie 142 punkty, natomiast reprezentant Os Navegadors wykręcił wynik o dziesięć oczek niższy. Oczywiście cena za ten duet jest ogromna, ponieważ wynosi aż 15,5 miliona, jednak posiadanie na poziomie 46% i 44,8% sugeruje, że gra bez wspomnianej dwójki jest właściwie niemożliwa. Jeżeli szukamy różnic, i to naprawdę odważnych różnic, możemy rozważyć zakup Kiko Femenii. Jednak na jego korzyść przemawia tylko podwójna kolejka. Obrońca Watfordu to wydatek 4,3 miliona. Być może uraczy nas asystą, być może nie. Ale jak to mówią, jest ryzyko, jest zabawa. Zwłaszcza, że posiadanie Hiszpana to tylko 0,1%.

Averaging 7.5 points per match, Trent Alexander-Arnold (£8.4m) has been awarded more bonus (28) than any other player in #FPL this season@TrentAA | @LFC pic.twitter.com/NCi6GNNbYb — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) January 20, 2022

Pomocnicy: Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Diogo Jota, Raphinha

Złote i nie do końca skromne. Za wszystkich proponowanych zawodników w linii pomocy zapłacimy łącznie 38,8 miliona. Jednak tak duża inwestycja wydaje się w pełni uzasadniona. Manchester City gra z Southampton, a więc w naszej drużynie powinniśmy uwzględnić zawodników Obywateli. Świadomi istnienia koła rotacji Guardioli wybieramy najbardziej pewną opcję, czyli Kevina De Bruyne. Belg kosztuje 12,1 miliona, jednak gdy się rozkręci, szybko zapomnimy o poniesionych kosztach. 11,7 miliona musimy wyłożyć za Bruno Fernandesa, który właśnie wzbił się na wyżyny swoich umiejętności, natomiast 8,4 mln zapłacimy za Diogo Jotę, autora dubletu w pucharowym starciu z Arsenalem. Najmniejszy wydatek to zakup Raphinhii – Brazylijczyk wyceniony na 6,6 mln zagra z Newcastle.

🚨 SCOUT SELECTION 🚨



How's your team shaping up for GW23?#FPL pic.twitter.com/bOvThT2Oue — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) January 20, 2022

Napastnicy: Emmanuel Dennis, Joshua King, Ollie Watkins

Czy fakt, iż w poprzedniej kolejce duet napastników Watfordu rozczarował, powstrzyma nas przed tym, by GW23 ponownie zaufać Dennisowi (61, mln – 40,1%)i Kingowi (5,8 mln – 8,3%)? Oczywiście, że nie. Szerszenie w tej serii gier zmierzą się z Norwich i Burnley. Obie ekipy raczej nie słyną z wyjątkowo szczelnych szyków obronnych, co pozwala przypuszczać, że zarówno Nigeryjczyk, jak i Norweg wpiszą się na listę strzelców. Niemal pewne jest to, że jednemu z nich przyznamy kapitańską opaskę. Do tej dwójki możemy dołożyć snajpera Aston Villi. Ekipa Stevena Gerrarda mierzy się z rozbitym (przez Norwich) Evertonem. Ollie Watkins (7,7 mln – 13,3%) powinien mieć mnóstwo miejsca w polu karnym.