UK Sports Pics Ltd / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Fabiański przy podjęciu decyzji będzie kierował się dobrem rodziny

Łukasz Fabiański w wieku 22 lat wyjechał z Polski i zakotwiczył w Anglii. Od prawie siedemnastu lat reprezentuje tamtejsze kluby, a na wyspach wyrobił sobie bardzo dobrą renomę. Przygoda Polaka z angielską piłką rozpoczęła się od Arsenalu, a następnie była kontynuowana w Swansea. Natomiast od 2018 roku 39-latek zakłada koszulkę West Hamu.

Mimo wielu informacji o obowiązującym kontrakcie do 2025 roku Fabiański w rozmowie z TVP Sport przyznał, że jego umowa wygasa wraz z upływem obecnego sezonu. Ponadto bramkarz zdradził, że pierwsze rozmowy o przedłużeniu kontraktu już się odbyły. Zostały jednak wstrzymane przez intensywny czas w lidze i grę co 3 dni.

– Jeśli będę miał zostać w klubie, to po prostu porozmawiamy na ten temat. Podchodzę do tego na spokojnie. Czekam na zakończenie sezonu. Nie mam większego ciśnienia, by na siłę zajmować się tą kwestią. Pojawiały się pewne rozmowy, ale kluczowy był intensywny okres z dużą dawką spotkań co trzy dni – powiedział Łukasz Fabiański w rozmowie z TVP Sport.

– Rozmawiamy w ostatnim czasie dużo na gruncie rodzinnym. Patrzymy teraz zwłaszcza na sytuację naszego syna. On jest dla nas priorytetem i chcielibyśmy jak najdłużej pozostać w Anglii – dodał były reprezentant Polski.

W aktualnym sezonie Łukasz Fabiański zagrał 23 mecze, w których 6 razy zachował czyste konto. Polak na przestrzeni całego sezonu, gdy stał między słupkami, wpuścił 30 goli. Łącznie dla West Hamu wystąpił w 199 spotkaniach. Razem z klubem wygrał Ligę Konferencji w sezonie 2022/2023.