Fabiański ma nowego trenera. Prowadził trzy kluby Premier League

Łukasz Fabiański, który niedawno wrócił do West Hamu, będzie współpracował z nowym szkoleniowcem. Młoty zwolniły Grahama Pottera i zatrudniły Nuno Espirito Santo.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Fabiański i West Ham z nowym szkoleniowcem

Nieco ponad dwa miesiące – tyle Łukasz Fabiański pozostawał bez pracy. Niezwykle doświadczony golkiper po wygaśnięciu umowy z West Hamem… podpisał nowy kontrakt ze swoim byłym klubem. Jeszcze dwa tygodnie temu 40-latek miał okazję współpracować z Grahamem Potterem. Jednak Anglik został zwolniony. Dzisiaj poznaliśmy nazwisko jego następcy.

West Ham ogłosił, że nowym trenerem został Nuno Espirito Santo. Portugalczyk, na powrót do pracy czekał wyraźnie krócej niż Fabiański. Nieco ponad dwa tygodnie temu, 9 września, 51-latek rozstał się z Nottingham Forest. Teraz otrzymał szansę na dopisanie do swojego CV czwartego klubu w Premier League.

West Ham United is delighted to announce the appointment of Nuno Espírito Santo as the Club’s new men’s Head Coach. 🤝 — West Ham United (@WestHam) September 27, 2025

Do tej pory Espirito Santo prowadził Wolverhampton (199 meczów), Tottenham (17) i Nottingham Forest (71). Wcześniej miał okazję odpowiadać za wyniki takich ekip, jak Rio Ave, Valencia i FC Porto, natomiast od lipca 022 roku do listopada 2023 roku pracował w Al-Ittihad.

Fabiański podczas swojej drugiej przygody w WHU zdążył rozegrać jedno spotkanie. Polski golkiper wystąpił w pojedynku z MK Dons w EFL Trophy.