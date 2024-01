IMAGO / Conor Molloy / News Images Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Nie tak wyobrażał sobie początek przygody Rasmus Hojlund w Manchesterze United

Duńczyk ma trudności ze zdobywaniem bramek

W tej trudnej sytuacji 20-latka radę na strzelanie goli przedstawił mu sam Dymitar Berbatow

Dymitar Berbatow: Wiem, jak jest to trudne

Rasmus Hojlund w letnim okienku transferowym zamienił Atalantę Bergamo na Manchester United. “Czerwone Diabły” zapłaciły za młodego Duńczyk niecałe 74 miliony euro. Taka kwota sprawiła, że 20-latek od pierwszego dnia na Old Trafford musiał radzić sobie z ogromną presją.

O ile dorobek goli w Lidze Mistrzów wypada przyzwoicie, o tyle w Premier League już nie. Rasmus Hojlund w lidze strzelił zaledwie jednego gola, przez co jest nazywany niewypałem transferowym. W tych trudnych chwilach reprezentant Danii dostał wsparcie od Dymitara Berbatowa. Bułgar w rozmowie z “The Mirror” przedstawił strzelecką radę dla młodego zawodnika.

– Wiem dokładnie, przez co Rasmus przechodził, gdy nie mógł strzelić gola. Każdy napastnik ma okres, dłuższy lub krótszy, w którym nie może trafić do siatki. Wiem jak może to być trudne. Myślisz sobie wtedy: „Czy trafię kiedykolwiek do bramki? Co się dzieje? Czy jestem wystarczająco dobry? Czy robię wystarczająco dużo dla siebie i kolegów?”. Wszystkie te pytania kołatały się w mojej głowie i wiem, jak jest to trudne – powiedział Berbatow cytowany przez “DevilPage”.

– Rasmus musi przestać myśleć w taki sposób. To negatywne myśli i nigdzie cię to nie zaprowadzi. Chodzi o proste rzeczy. Trzeba iść na boisko treningowe, jeśli jest taka konieczność, stanąć przed pustą bramką, zabrać kogoś, aby dośrodkowywał, a samemu musisz tylko dokładać nogę. Strzelasz i przesuwasz się dalej od bramki, strzelasz i przesuwasz się dalej. Trzeba to powtarzać – kontynuował.

– Musisz próbować różnych pozycji, aby złapać odpowiedni nawyk i wiedzieć, gdzie jest bramka. Trzeba włączyć to w treningi. To wszystko – dodał były piłkarz Manchesteru United.

Statystyki Rasmusa Hojlunda w trwającej kampanii Premier League

