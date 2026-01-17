Conte wbił szpilkę w Amorima! Podsumował byłego trenera Man United

13:21, 17. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Football News Italy

Antonio Conte nie gryzł się w język, odpowiadając na pytanie o Rasmusa Hojlunda. Na konferencji prasowej wbił szpilkę w Rubena Amorima. To on pozbył się Duńczyka z Manchesteru United.

Antonio Conte
Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Conte wypunktował Amorima. Poszło m.in. o sytuację Hojlunda

Ruben Amorim na początku stycznia został zwolniony z funkcji trenera Manchesteru United. Pod jego wodzą Czerwone Diabły prezentowały się przeciętnie. W klubie zaszło sporo zmian pod względem kadry pierwszego zespołu. Portugalczyk nie miał skrupułów, aby pozbyć się zawodników, którzy nie pasują do jego systemu. Jednym z nich był m.in. Rasmus Hojlund.

Duńczyk nie imponował formą na Old Trafford. Odżył dopiero w momencie, gdy latem przeniósł się do Napoli. Pod okiem Antonio Conte wrócił do formy i regularnie strzela bramki. Na konferencji prasowej włoski trener odniósł się do sytuacji napastnika za czasów gry w Man United. Jednocześnie wbił szpilkę w byłego już szkoleniowca Czerwonych Diabłów – Rubena Amorima.

Niektórzy młodzi trenerzy w dzisiejszych czasach są aroganccy. Nie chcą się dostosować. Widzą młodego napastnika, który ma problemy i zamiast z nim pracować na treningach, obwiniają go – zaczął Antonio Conte, cytowany przez serwis Football News Italy.

Ciągle narzekają i zrzucają winę na wszystkich dookoła, tylko nie na siebie, bo wszystko mają podane na tacy – dodał.

Hojlund od momentu dołączenia do Napoli, rozegrał 24 mecze, w których zdobył 9 goli i zaliczył 3 asysty. Do Neapolu trafił na zasadzie wypożyczenia, ale po sezonie Partenopei mają obowiązek go wykupić. Cała transakcja jest warta ok. 50 milionów euro.

