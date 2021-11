Antonio Conte będzie prowadził w tym sezonie Tottenham Hotspur. Były selekcjoner reprezentacji Włoch wraca tym samym do Premier League. Chociaż ciekawostką jest, że pięć miesięcy temu włoski trener odrzucił propozycję pracy w klubie z Londynu. Tym razem mogły go jednak zadowolić nie tylko warunki finansowe, ale też środki na wzmocnienia zimą.

Tottenham Hotspur pod wodzą Antonio Conte wejdzie w nową erę w historii klubu

Włoch dzięki porozumieniu z The Spurs zarobi krocie

Były selekcjonera Squadra Azzurra może też liczyć na zimowe transfery

Conte z ogromną pensją w Tottenhamie

Antonio Conte ma związać się z The Spurs umową do końca czerwca 2023 roku. Dzięki porozumieniu z Tottenhamem doświadczony szkoleniowiec będzie mógł liczyć w czasie swojego pobytu w Londynie na zarobek w wysokości 20 milionów funtów, twiuerdzi The Telegraph. Zaledwie kilka godzin po informacji o tym, że Nuno Espirito Santo został zwolniony z Tottenhamu, w stolicy Anglii pojawił się Conte, aby spotkać się ze sternikami Kogutów Daniele Levym i Fabio Paraticim.

Władze Tottenhamu po raz pierwszy były blisko zatrudnienia Włocha w czerwcu, zanim klub doszedł do porozumienia z Nuno Espirito Santo. Wówczas jednak działacze londyńskiego klubu nie były w stanie przekonać Conte, aby związał się z Tottenhamem. Od tamtej pory były opiekun Interu Mediolan był jednym z najbardziej rozchwytywanych trenerów na rynku transferowym. Chęć współpracy z Conte mieli podobno wyrażać przedstawiciele takich klubów jak: Newcastle United, czy Manchester United.

Co wpłynęło na zmianę decyzji włoskiego trenera w związku z pracą w Tottenhamie? Prawdopodobnie chodzi o to, że działacze The Spurs zdołali przekonać Harry’ego Kane’a do pozostania w klubie. To miało zaimponować Conte, który ma plan, aby oprzeć grę zespołu na kapitanie reprezentacji Anglii.

Włoch gwarancją sukcesu?

Włoski szkoleniowiec od samego początku, gdy fiaskiem zakończyły się jego rozmowy z Tottenhamem w sprawie objęcia sterów nad tym zespołem, przekonywał, że nie było to uzależnione od warunków finansowych. W każdym razie media już spekulują, że Conte będzie mógł liczyć na wzmocnienia zimą, dzięki czemu projekt budowy zespołu będzie mógł zostać oparty na oczekiwaniach Włocha.

Wiadomo, że zatrudnienie Conte to będzie kosztowna inwestycja dla przedstawicieli Tottenhamu. Włoch zarobi mniej więcej 20 milionów funtów. Jego poprzednik mógł z kolei liczyć na kwote o 17 milionów mniejszą. Były opiekun Interu Mediolan ma już jednak na swoim koncie kilka sukcesów, co z pewnością miało ogromne znaczenie przy jego zatrudnieniu przez klub z Londynu.

Czytaj więcej: Conte osiągnął porozumienie z nowym pracodawcą, Włoch wróci do Premier League

Everton Tottenham 2.90 3.25 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2. listopada 2021 07:46 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin