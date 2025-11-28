Gwiazdor Chelsea gotowy na mecz z Arsenalem. Enzo Maresca potwierdził

21:56, 28. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Chelsea FC

Enzo Maresca potwierdził podczas konferencji prasowej, że Cole Palmer znajdzie się w kadrze Chelsea na mecz z Arenalem. Spotkanie w ramach 13. kolejki Premier League odbędzie się w niedziele, 30 listopada o godzinie 17:30.

Enzo Maresca
michael melia / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Cole Palmer doszedł do siebie. Zagra w hicie Premier League

Absolutnym hitem 13. kolejki Premier League będzie starcie pomiędzy Chelsea a Arsenalem. Spotkanie odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 30 listopada, o godzinie 17:30 i zapowiada się niezwykle emocjonująco.

Trener ekipy The Blues – Enzo Maresca – podczas przedmeczowej konferencji prasowej odniósł się do sytuacji zdrowotnej Cole’a Palmera, który w ostatnich dniach pauzował z powodu urazu palca u nogi. Kibice londyńskiego klubu z niecierpliwością czekali na wieści o stanie jednego z kluczowych zawodników.

Dobre informacje napłynęły prosto od włoskiego szkoleniowca. – Mogę potwierdzić, że Palmer będzie mógł zagrać przeciwko Arsenalowi. Jest gotowy, aby wyjść od początku, ale jeszcze nie podjąłem decyzji w tej sprawie – powiedział Maresca w rozmowie z dziennikarzami. Oznacza to, że 23-letni reprezentant Anglii niemal na pewno wystąpi w niedzielnym pojedynku, choć pozostaje znak zapytania, czy znajdzie się w wyjściowej jedenastce, czy rozpocznie spotkanie na ławce rezerwowych.

Cole Palmer trafił do Chelsea latem 2023 roku, przechodząc z Manchesteru City za około 50 milionów euro. Szybko stał się jednym z liderów formacji ofensywnej zespołu Niebieskich. Do tej pory rozegrał dla londyńskiego klubu dokładnie 101 meczów, w których zdobył 45 bramek i zanotował 29 asyst. Ma na swoim koncie triumfy w Lidze Konferencji oraz Klubowych Mistrzostwach Świata. W Chelsea wyrósł na czołowego zawodnika Premier League i jedną z największych młodych gwiazd angielskiego futbolu.

