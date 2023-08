Brighton był wielkim faworytem meczu z West Hamem, ale ostatecznie przegrał u siebie aż 1:3. To nieco ostudzi nastroje, panujące w ostatnim czasie nad Amex Stadium.

Brighton & Hove Albion zbierało w tym sezonie same dobre recenzje

Mewy były też faworytem starcia z West Hamem

Młoty wygrały jednak aż 3:1 na Amex Stadium

West Ham kontrami obnażył słabości Brighton

Brighton & Hove Albion było wielkim faworytem sobotniego meczu z West Hamem. I rzeczywiście, Mewy częściej grały piłką, ale to nie interesowało graczy Młotów. David Moyes postawił na niestandardowe ustawienie i – co istotne – kontry. W 19. minucie wysokie przejęcie piłki zakończyło się debiutanckim trafieniem Jamesa Warda-Prowse’a w nowych barwach.

Po zmianie stron obraz meczu się nie zmienił. Brighton starało się wyrównać, ale w 58 minucie kolejny kontratak w świetnym stylu wykończył Jarrod Bowen. Nie minęło kolejne pięć minut, gdy do siatki ponownie trafił Michail Antonio – znów po szybkim ataku.

Mewy były w szoku. W ostatnim kwadransie zamknęły rywala we własnym polu karnym, ale skończyło się to tylko na trafieniu z dystansu w wykonaniu Pascala Grossa. Jak się okazało, była to tylko bramka honorowa.

Ten wynik sprawia, że West Ham po trzech kolejkach ma siedem punktów i – przynajmniej chwilowo – rozsiadł się na szczycie tabeli Premier League. Z kolei na Roberto De Zerbiego wylało się wiadro zimnej wody.

