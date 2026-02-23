Barcelona może pozwolić sobie na transfer Alvareza lub Haalanda

Barcelona gotowa na transfer Haalanda lub Alvareza
FC Barcelona może w najbliższym oknie transferowym sięgnąć po zawodnika z absolutnego topu. Tak twierdzi Joan Soler, były dyrektor obszaru sportowego i członek kandydatury Joana Laporty. W rozmowie z Cadena Ser podkreślił, że sytuacja finansowa klubu pozwala na ambitne ruchy.
– Tak, można pozwolić sobie na transfer zawodników takich jak Julian Alvarez czy Haaland. Takie transfery amortyzuje się w ciągu pięciu lat, a ekonomia Barcelony jest na to przygotowana – powiedział Soler.
Jednocześnie zaznaczył, że Blaugrana musi zachować ostrożność przy planowaniu wydatków. Klub nie chce przekraczać ustalonych limitów płacowych i zamierza trzymać się jasno wyznaczonej linii. – Ostatecznie Barcelona musi bardzo uważać przy niektórych transferach pod kątem masy płacowej. Wyznaczyliśmy sobie granicę i jej nie przekroczymy. Trzeba kupować po cenach rynkowych i mieć jasno określoną tabelę wynagrodzeń – dodał.
Soler odniósł się także do ofert za młodych piłkarzy. Podkreślił, że zatrzymanie Lamine’a Yamala i innych utalentowanych graczy było dużym sukcesem Deco. Ujawnił również, że latem pojawiła się bardzo poważna propozycja z Chelsea za Fermina, jednak zarówno zawodnik, jak i klub odrzucili możliwość transferu. Według jego słów Barcelona nie powinna być klubem, który musi sprzedawać.
Zobacz również: Barcelona zainteresowana wielkim talentem. Cały kraj żyje transferem