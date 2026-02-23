Barcelona może pozwolić sobie na transfer Alvareza lub Haalanda

FC Barcelona jest gotowa na wielki ruch na rynku transferowym. Według Joan Solera klub stać na zawodników pokroju Juliana Alvareza czy Erlinga Haalanda.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Barcelona gotowa na transfer Haalanda lub Alvareza

FC Barcelona może w najbliższym oknie transferowym sięgnąć po zawodnika z absolutnego topu. Tak twierdzi Joan Soler, były dyrektor obszaru sportowego i członek kandydatury Joana Laporty. W rozmowie z Cadena Ser podkreślił, że sytuacja finansowa klubu pozwala na ambitne ruchy.

– Tak, można pozwolić sobie na transfer zawodników takich jak Julian Alvarez czy Haaland. Takie transfery amortyzuje się w ciągu pięciu lat, a ekonomia Barcelony jest na to przygotowana – powiedział Soler.

Jednocześnie zaznaczył, że Blaugrana musi zachować ostrożność przy planowaniu wydatków. Klub nie chce przekraczać ustalonych limitów płacowych i zamierza trzymać się jasno wyznaczonej linii. – Ostatecznie Barcelona musi bardzo uważać przy niektórych transferach pod kątem masy płacowej. Wyznaczyliśmy sobie granicę i jej nie przekroczymy. Trzeba kupować po cenach rynkowych i mieć jasno określoną tabelę wynagrodzeń – dodał.

Soler odniósł się także do ofert za młodych piłkarzy. Podkreślił, że zatrzymanie Lamine’a Yamala i innych utalentowanych graczy było dużym sukcesem Deco. Ujawnił również, że latem pojawiła się bardzo poważna propozycja z Chelsea za Fermina, jednak zarówno zawodnik, jak i klub odrzucili możliwość transferu. Według jego słów Barcelona nie powinna być klubem, który musi sprzedawać.

