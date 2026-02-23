Barcelona może pozwolić sobie na transfer Alvareza lub Haalanda

14:19, 23. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Sport.es

FC Barcelona jest gotowa na wielki ruch na rynku transferowym. Według Joan Solera klub stać na zawodników pokroju Juliana Alvareza czy Erlinga Haalanda.

Erling Haaland
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Barcelona gotowa na transfer Haalanda lub Alvareza

FC Barcelona może w najbliższym oknie transferowym sięgnąć po zawodnika z absolutnego topu. Tak twierdzi Joan Soler, były dyrektor obszaru sportowego i członek kandydatury Joana Laporty. W rozmowie z Cadena Ser podkreślił, że sytuacja finansowa klubu pozwala na ambitne ruchy.

– Tak, można pozwolić sobie na transfer zawodników takich jak Julian Alvarez czy Haaland. Takie transfery amortyzuje się w ciągu pięciu lat, a ekonomia Barcelony jest na to przygotowana – powiedział Soler.

Jednocześnie zaznaczył, że Blaugrana musi zachować ostrożność przy planowaniu wydatków. Klub nie chce przekraczać ustalonych limitów płacowych i zamierza trzymać się jasno wyznaczonej linii. – Ostatecznie Barcelona musi bardzo uważać przy niektórych transferach pod kątem masy płacowej. Wyznaczyliśmy sobie granicę i jej nie przekroczymy. Trzeba kupować po cenach rynkowych i mieć jasno określoną tabelę wynagrodzeń – dodał.

Soler odniósł się także do ofert za młodych piłkarzy. Podkreślił, że zatrzymanie Lamine’a Yamala i innych utalentowanych graczy było dużym sukcesem Deco. Ujawnił również, że latem pojawiła się bardzo poważna propozycja z Chelsea za Fermina, jednak zarówno zawodnik, jak i klub odrzucili możliwość transferu. Według jego słów Barcelona nie powinna być klubem, który musi sprzedawać.

