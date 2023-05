Mikel Arteta na konferencji prasowej nie chciał komentować plotek transferowych na temat Granita Xhaki, ale za to pochwalił kapitana reprezentacji Szwajcarii za jego postawę na boisku.

IMAGO / Mark Cosgrove Na zdjęciu: Granit Xhaka

Granit Xhaka rozgrywa bardzo dobrą kampanię, co docenia Mikel Arteta

Umowa Szwajcara z Arsenalem wygasa już 30 czerwca 2024 roku

Media plotkują na temat transferu środkowego pomocnika

“Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że go mamy”

Mikel Arteta wziął udział w konferencji prasowej przed 36. kolejką Premier League, w której Arsenal zmierzy się z Brighton & Hove Albion. Tematem rozmów Hiszpana z dziennikarzami był m.in. Granit Xhaka, którego łączy się z odejściem do innego klubu. Trener Kanonierów nie chciał komentować sytuacji kontraktowej Szwajcara, ale za to pochwalił go za świetną formę w tej kampanii.

– Nie będę odpowiadał na pewne historie dotyczące Granita Xhaki. Jestem niezwykle zadowolony z jego postawy, ponieważ rozgrywa niesamowity sezon. To prawdopodobnie najlepsza kampania, jaką miał w tym klubie. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że go mamy – przyznał Mikel Arteta.

Kapitanowi reprezentacji Szwajcarii podobno bacznie przygląda się niemiecki Bayer Leverkusen.