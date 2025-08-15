Arteta zabrał głos ws. mistrzostwa. To jego recepta na triumf w Premier League

Arsenal wciąż marzy o wygraniu Premier League. Mikel Arteta, cytowany przez Fabrizio Romano stwierdził, że pewnego dnia Kanonierzy sięgną po mistrzowski tytuł.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal wierzy w mistrzostwo, Arteta nie zamierza się poddawać

Arsenal w ostatnich trzech sezonach zawsze kończył Premier League na 2. miejscu. Dwukrotnie lepszy okazał się Manchester City, zaś w poprzedniej kampanii triumfował Liverpool. Mimo to biorąc pod uwagę wszystkie trzy sezony, to Kanonierzy zgromadzili największą liczbę punktów spośród wszystkich klubów. Ten fakt podkreślił na konferencji prasowej Mikel Arteta, zapytany o kwestie mistrzostwa Anglii.

Jego zdaniem Arsenal pewnego dnia ponownie zostanie mistrzem Premier League. Potrzebna jest regularność, którą utrzymują od kilku lat oraz ciągłe dążenie do celu. Hiszpan cytowany przez Fabrizio Romano mówi, że ciągle kopiąc, pewnego dnia trafi na złoto.

Czy Arsenal pod wodzą Artety wygra Premier League? TAK

NIE TAK 31%

NIE 69% 13+ Votes

– Musisz kopać, kopać, kopać i jeszcze raz kopać, bo pewnego dnia złoto się znajdzie. Przez trzy sezony zdobyliśmy więcej punktów niż jakakolwiek inna drużyna w tej lidze, co jest niesamowite. To wszystko kwestia regularności – mówi Mikel Arteta.

Arteta pracuje w Londynie od grudnia 2019 roku, gdy zastąpił na ławce tymczasowego szkoleniowca – Freddiego Ljungberga. Pod wodzą 43-latka Kanonierzy sięgnęli po triumf w Pucharze Anglii oraz dwukrotnie wygrali Tarczę Wspólnoty. Z nim u steru The Gunners rozegrali 289 spotkań, wygrywając 172 mecze, co daje współczynnik zwycięstw na poziomie 59 procent.

Sezon 2025/2026 Arsenal rozpocznie w niedzielę (17 sierpnia) od meczu na Old Trafford z Manchesterem United.