Arsenal wkrótce może uszczęśliwić kibiców. Londyńczycy są o krok od pisania nowego kontraktu z Jurrienem Timberem. Zatrzymanie Holendra to jeden z priorytetów Kanonierów - przekazuje "TEAMtalk".

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Martinelli oraz Jurrien Timber

Jurrien Timber dogada się z Arsenalem?

Arsenal pewnym krokiem zmierza po upragnione mistrzostwo Premier League. Zespół prowadzony przez Mikela Artetę w zasadzie od pierwszej kolejki znajduje się na fotelu lidera. W sobotę Londyńczycy znów stanęli na wysokości zadania, pokonując na wyjeździe Bournemouth (3:2). Tymczasem z obozu Kanonierów napływają bardzo dobre wieści.

Z najnowszymi informacjami z obozu Arsenalu spieszy do nas serwis „TEAMtalk”. Otóż liderzy Premier League są o krok od uszczęśliwienia swoich kibiców, zatrzymując kluczowego gracza. Kanonierzy są bardzo bliscy podpisania nowego kontraktu z Jurrienem Timberem. Holender jest w znakomitej formie i stał się czołowym graczem na swojej pozycji w całej lidze.

Zatrzymanie podstawowych zawodników to priorytet Arsenalu. Jurrien Timber właśnie takim jest graczem. Andrea Berta, dyrektor sportowy Kanonierów, robi wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić kluczowym piłkarzom dłuższy pobyt w klubie. Wkrótce możemy się spodziewać oficjalnego komunikatu ws. holenderskiego defensora.

Jurrien Timber w trwającej kampanii rozegrał 24 spotkania w koszulce Arsenalu. Defensor może pochwalić się świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem trzykrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.