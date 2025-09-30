Antony wbił szpilkę Manchesterowi United. Poważny zarzut

Antony ostatnio wypowiedział się o swoim ostatnim pobycie w Manchesterze United. Brazylijczyk nie krył rozczarowania i na łamach "Onda Cero" przyznał, że Czerwone Diabły nie okazały mu szacunku.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Antony

Antony: Manchester United nie okazał mi szacunku

Antony tego lata definitywnie opuścił Manchester United i przeniósł się do Realu Betis. Bardzo długo trwała saga transferowa z udziałem Brazylijczyka, ale wreszcie stronom udało dojść się do porozumienia. Przeprowadzka 25-latka na Estadio Benito Villamarin kosztowała 22 miliony euro.

Tymczasem ostatnio ukazał się bardzo interesujący wywiad z Antonym. Brazylijczyk na łamach radia „Onda Cero” poruszył temat Manchesteru United. Z ust skrzydłowego padł zarzut w kierunku swojego byłego zespołu. Zawodnik Realu Betis zdradził, że Manchester United w ostatnich dniach jego pobytu nie okazał mu szacunku.

– To były bardzo trudne momenty w Anglii, ponad 40 dni spędzonych w hotelu, treningi indywidualne. Czuję, że nie okazali mi szacunku, ale nie o to chodzi. Nie chcę tutaj tworzyć kontrowersji, takie jest życie – powiedział Antony, cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Jestem bardzo wdzięczny klubowi, były złe momenty, ale również dobre. Zdobyliśmy dwa trofea – dodał Brazylijczyk.

Antony dotychczas rozegrał 30 spotkań w koszulce Realu Betis. Statystyki reprezentanta Brazylii są godne pochwały. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 10 trafień, a także sześć asyst.