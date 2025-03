Wychowanek nie żałuje odejścia z Manchesteru United. “Podjąłem dobrą decyzję”

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Anthony Elanga

Anthony Elanga nie żałuje odejścia z Manchesteru United

Anthony Elanga zaledwie jako 12-latek opuścił Szwecję i dołączył do akademii Manchesteru United. Skrzydłowy był niewątpliwie jednym z najlepszych utalentowanych zawodników, który grał w młodzieżówkach Czerwonych Diabłów. Szwed przeszedł przez wszystkie szczeble wiekowe, aż trafił do seniorskiej drużyny. Ostatecznie zawodnik nie podbił Old Trafford i latem 2023 roku definitywnie przeniósł się do Nottingham Forest.

Ostatnio Anthony Elanga udzielił wywiadu portalowi „Fotbollskanalen”, gdzie poruszony został temat Manchesteru United. Reprezentant Szwecji przyznał, że w jego sercu znajduje się drużyna Czerwonych Diabłów, ale finalnie nie żałuje odejścia.

– Manchester United to jeden z najlepszych zespołów na świecie. Nadal kocham ten klub. Oglądam ich mecze i mają wyjątkowe miejsce w moim sercu. Kiedy widzę, że im nie idzie, to trochę mnie to boli. Uważam natomiast, że podjąłem dobrą decyzję. Jestem z niej zadowolony – powiedział Anthony Elanga, cytowany przez serwis „DevilPage”.

W obecnym sezonie reprezentant Szwecji rozegrał 32 spotkania w koszulce Nottingham Forest. W tym czasie udało mu się pięciokrotnie wpisać na listę strzelców. 22-latek może się pochwalić także dziewięcioma asystami.