Alarm w Man United. Kluczowy piłkarz wypada na długi czas

Manchester United imponuje formą, ale ich plany może popsuć kontuzja kluczowego piłkarza. Jak podaje The Athletic na dziesięć tygodni z gry wypadł Patrick Dorgu.

MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Patrick Dorgu

Dorgu kontuzjowany! Man United traci asa na 10 tygodni

Manchester United zdobył sześć punktów w ostatnich dwóch meczach Premier League. Zostało to uznane za dużą niespodziankę, ponieważ podopieczni Michaela Carricka rywalizowali z Manchesterem City i Arsenalem, czyli najlepszymi drużynami tego sezonu w Anglii. W obu spotkaniach kluczowym zawodnikiem okazał się Patrick Dorgu, który wystąpił na pozycji skrzydłowego.

21-latek nominalnie jest lewym obrońcą ewentualnie wahadłowym, ale Carrick zmieniając ustawienie, wystawił go w roli skrzydłowego. Jego decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę, ponieważ Duńczyk dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

W starciu z Arsenalem zdobył piękną bramkę zza pola karnego. Niestety, ale niedzielny mecz na Emirates był ostatnim, w jakim wystąpił. Z doniesień The Athletic wynika, że Dorgu doznał kontuzji ścięgna udowego, przez co będzie pauzował przez 10 tygodni.

Biorąc pod uwagę jego formę, absencja Dorgu to poważne osłabienie Manchesteru United. Odkąd trenerem został Carrick, młody obrońca spisuje się wyśmienicie. Za kadencji Rubena Amorima również notował świetne występy, ale zbyt często przeplatał je słabymi meczami. Łącznie w tym sezonie wystąpił w 24 meczach, w których zdobył 3 gole i zanotował 3 asysty. Na Old Trafford gra od lutego 2025 roku. Czerwone Diabły zapłaciły za niego Lecce 30 milionów euro.