20 błędnych decyzji VAR w tym sezonie Premier League

Premier League potwierdziła, że w czasie obecnego sezonu podjęto 20 błędnych decyzji przy użyciu systemu VAR. Przedstawiciele ligi przekonują, że to dobry wynik.

IMAGO / Colorsport Na zdjęciu: Mecz Liverpoolu z Tottenhamem

VAR pomylił się w tym sezonie Premier League 20 razy

Skuteczność tego systemu wynosi jednak aż 96 procent

Premier League mówi o dużym progresie

Problemy z systemem VAR w Premier League

Premier League podzieliła się statykami dotyczących błędów arbitrów przy korzystaniu z systemu VAR. Choć w tym sezonie, po sześciu miesiącach rozgrywek, liczba pomyłek wynosi 20, włodarze ligi są zadowoleni. Dodano przy tym, że z badań wynika, iż z satysfakcją o tej technologii wypowiada się też większość kibiców.

Choć 20 błędów może wydawać się nie najlepszą statystyką, to jest to 14-procentowy progres w porównaniu do wcześniejszych sezonów Ze statystyk wynika, że 96 procent decyzji podjętych przy pomocy systemu VAR była prawidłowa. Gdy arbitrzy nie mogli korzystać z tej technologii, ich skuteczność wynosiła 82 procent.

– VAR jest i pozostaje bardzo skutecznym narzędziem wspierającym sędziów na boisku – zapewnił Tony Scholes, dyrektor piłkarski Premier League.

Łącznie, od początku sezonu najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii, VAR był używany przy 57 okazjach.

