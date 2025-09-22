Złota Piłka 2025: Pajor z nagrodą! Była najlepsza w tym roku

Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor

Pajor pojawiła się na scenie. Wraz z nią gwiazda Arsenalu

Ten rok bez wątpienia należał do największej gwiazdy reprezentacji Polski kobiet. Ewa Pajor wraz z FC Barceloną sięgnęła po mistrzostwo i puchar Hiszpanii, a także dotarła do finału Ligi Mistrzów. Napastniczka Blaugrany walnie przyczyniła się do sukcesów swojej drużyny, zdobywając wiele ważnych bramek.

Pajor zakończyła sezon 2024/25 z imponującym dorobkiem. 28-latka strzeliła 25 goli w Liga F, 9 w Copa de la Reina i 6 w Champions League. To daje łącznie aż 40 trafień! Polka dokonała tego w 44 spotkaniach. Żadna piłkarka nie zbliżyła się do wyniku naszej reprezentantki, która podczas gali Złotej Piłki 2025 otrzymała nagrodę Gerda Mullera, przyznawaną zdobywczyni największej liczby bramek w sezonie.

Ewa Pajor & Viktor Gyökeres are our Gerd Muller Trophy winners ⚽️🎯#trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/exXgcJ0FHt — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Z kolei wśród mężczyzn triumfował Viktor Gyokeres. Szwed w 52 meczach strzelił 54 gole. Kolejny kapitalny sezon w wykonaniu 27-latka sprawił, że zgłosiły się po niego największe kluby Europy. Ostatecznie za blisko 66 milionów euro zamienił Sporting na Arsenal.