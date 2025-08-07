Złota Piłka 2025 kobiet: lista nominowanych. Polka z szansą na triumf!

16:24, 7. sierpnia 2025
Michał Stompór
Źródło:  Ballon d'Or (X)

Złota Piłka to nie tylko rywalizacja mężczyzn, ale od 2018 roku także zmagania kobiet. 22 września w Paryżu nagroda może trafić w ręce reprezentantki Polski, chociaż nie będzie ona faworytką. Poznaliśmy listę nominowanych.

Aitana Bonmatí
rosdemora/ Alamy Na zdjęciu: Aitana Bonmatí

Złota Piłka kobiet: Polka w gronie najlepszych

Ada Hegerberg, Megan Rapinoe, Alexia Putellas i Aitana Bonmatí – do tej pory Złota Piłka trafiała w ręce czterech zawodniczek, w tym dwóch po dwa razy. Putellas triumfowała w 2021 i 2022 roku, natomiast Bonmatí w 2023 i 2024 roku. Hiszpanki mogą powiększyć swoją kolekcję – obie znalazły się na liście nominowanych do nagrody w zbliżającym się plebiscycie.

W gronie 30 najlepszych zawodniczek świata nie zabrakło finalistek Euro 2025. Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Esther González, Patri Guijarro, Claudia Pina i Alexia Putellas reprezentują Hiszpanię, która sięgnęła po srebro, natomiast Lucy Bronze, Hannah Hampton, Chloe Kelly, Alessia Russo i Leah Williamson to przedstawicielki reprezentacji Anglii, a więc ekipy, która wygrała cały turniej.

Na liście znalazło się także miejsce dla reprezentantki Polski – Ewa Pajor, która sięgnęła po koronę królowej strzelczyń Liga F i zdobyła bramkę w spotkaniu z Danią na ME, wcale nie jest bez szans w walce o trofeum.

Złota Piłka 2025 kobiet: lista nominowanych zawodniczek

  • Sandy Baltimore – Francja, Chelsea
  • Barbra Banda – Zambia, Orlando Pride
  • Aitana Bonmatí – Hiszpania, FC Barcelona
  • Lucy Bronze – Anglia, Chelsea
  • Klara Bühl – Niemcy, Bayern Monachium
  • Mariona Caldentey – Hiszpania, Arsenal
  • Sofia Cantore – Włochy, Juventus/ Washington Spirit
  • Steph Catley – Australia, Arsenal
  • Temwa Chawinga – Malawi, Kansas City Current
  • Melchie Dumornay – Haiti, OL Lyonnes
  • Emily Fox – USA, Arsenal
  • Cristiana Girelli – Włochy, Juventus
  • Esther González – Hiszpania, Gotham FC
  • Caroline Graham Hansen – Norwegia, FC Barcelona
  • Hannah Hampton – Anglia, Chelsea
  • Pernille Harder – Dania, Bayern Monachium
  • Patri Guijarro – Hiszpania, FC Barcelona
  • Amanda Gutierres – Brazylia, Palmeiras
  • Lindsey Heaps – USA, OL Lyonnes
  • Chloe Kelly – Anglia, Arsenal/ Manchester City
  • Frida Leonhardsen‑Maanum – Norwegia, Arsenal
  • Marta – Brazylia, Orlando Pride
  • Clara Mateo – Francja, Paris FC
  • Ewa Pajor – Polska, FC Barcelona
  • Claudia Pina – Hiszpania, FC Barcelona
  • Alexia Putellas – Hiszpania, FC Barcelona
  • Alessia Russo – Anglia, Arsenal
  • Johanna Rytting Kaneryd – Szwecja, Chelsea
  • Caroline Weir – Szkocja, Real Madrid
  • Leah Williamson – Anglia, Arsenal

Listę nominowanych do Złotej Piłki 2025 mężczyzn można znaleźć TUTAJ.

