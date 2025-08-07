Złota Piłka to nie tylko rywalizacja mężczyzn, ale od 2018 roku także zmagania kobiet. 22 września w Paryżu nagroda może trafić w ręce reprezentantki Polski, chociaż nie będzie ona faworytką. Poznaliśmy listę nominowanych.

rosdemora/ Alamy Na zdjęciu: Aitana Bonmatí

Złota Piłka kobiet: Polka w gronie najlepszych

Ada Hegerberg, Megan Rapinoe, Alexia Putellas i Aitana Bonmatí – do tej pory Złota Piłka trafiała w ręce czterech zawodniczek, w tym dwóch po dwa razy. Putellas triumfowała w 2021 i 2022 roku, natomiast Bonmatí w 2023 i 2024 roku. Hiszpanki mogą powiększyć swoją kolekcję – obie znalazły się na liście nominowanych do nagrody w zbliżającym się plebiscycie.

W gronie 30 najlepszych zawodniczek świata nie zabrakło finalistek Euro 2025. Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Esther González, Patri Guijarro, Claudia Pina i Alexia Putellas reprezentują Hiszpanię, która sięgnęła po srebro, natomiast Lucy Bronze, Hannah Hampton, Chloe Kelly, Alessia Russo i Leah Williamson to przedstawicielki reprezentacji Anglii, a więc ekipy, która wygrała cały turniej.

Na liście znalazło się także miejsce dla reprezentantki Polski – Ewa Pajor, która sięgnęła po koronę królowej strzelczyń Liga F i zdobyła bramkę w spotkaniu z Danią na ME, wcale nie jest bez szans w walce o trofeum.

Złota Piłka 2025 kobiet: lista nominowanych zawodniczek

Sandy Baltimore – Francja, Chelsea

Barbra Banda – Zambia, Orlando Pride

Aitana Bonmatí – Hiszpania, FC Barcelona

Lucy Bronze – Anglia, Chelsea

Klara Bühl – Niemcy, Bayern Monachium

Mariona Caldentey – Hiszpania, Arsenal

Sofia Cantore – Włochy, Juventus/ Washington Spirit

Steph Catley – Australia, Arsenal

Temwa Chawinga – Malawi, Kansas City Current

Melchie Dumornay – Haiti, OL Lyonnes

Emily Fox – USA, Arsenal

Cristiana Girelli – Włochy, Juventus

Esther González – Hiszpania, Gotham FC

Caroline Graham Hansen – Norwegia, FC Barcelona

Hannah Hampton – Anglia, Chelsea

Pernille Harder – Dania, Bayern Monachium

Patri Guijarro – Hiszpania, FC Barcelona

Amanda Gutierres – Brazylia, Palmeiras

Lindsey Heaps – USA, OL Lyonnes

Chloe Kelly – Anglia, Arsenal/ Manchester City

Frida Leonhardsen‑Maanum – Norwegia, Arsenal

Marta – Brazylia, Orlando Pride

Clara Mateo – Francja, Paris FC

Ewa Pajor – Polska, FC Barcelona

Claudia Pina – Hiszpania, FC Barcelona

Alexia Putellas – Hiszpania, FC Barcelona

Alessia Russo – Anglia, Arsenal

Johanna Rytting Kaneryd – Szwecja, Chelsea

Caroline Weir – Szkocja, Real Madrid

Leah Williamson – Anglia, Arsenal

