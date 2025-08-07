Złota Piłka kobiet: Polka w gronie najlepszych
Ada Hegerberg, Megan Rapinoe, Alexia Putellas i Aitana Bonmatí – do tej pory Złota Piłka trafiała w ręce czterech zawodniczek, w tym dwóch po dwa razy. Putellas triumfowała w 2021 i 2022 roku, natomiast Bonmatí w 2023 i 2024 roku. Hiszpanki mogą powiększyć swoją kolekcję – obie znalazły się na liście nominowanych do nagrody w zbliżającym się plebiscycie.
W gronie 30 najlepszych zawodniczek świata nie zabrakło finalistek Euro 2025. Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Esther González, Patri Guijarro, Claudia Pina i Alexia Putellas reprezentują Hiszpanię, która sięgnęła po srebro, natomiast Lucy Bronze, Hannah Hampton, Chloe Kelly, Alessia Russo i Leah Williamson to przedstawicielki reprezentacji Anglii, a więc ekipy, która wygrała cały turniej.
Na liście znalazło się także miejsce dla reprezentantki Polski – Ewa Pajor, która sięgnęła po koronę królowej strzelczyń Liga F i zdobyła bramkę w spotkaniu z Danią na ME, wcale nie jest bez szans w walce o trofeum.
Złota Piłka 2025 kobiet: lista nominowanych zawodniczek
- Sandy Baltimore – Francja, Chelsea
- Barbra Banda – Zambia, Orlando Pride
- Aitana Bonmatí – Hiszpania, FC Barcelona
- Lucy Bronze – Anglia, Chelsea
- Klara Bühl – Niemcy, Bayern Monachium
- Mariona Caldentey – Hiszpania, Arsenal
- Sofia Cantore – Włochy, Juventus/ Washington Spirit
- Steph Catley – Australia, Arsenal
- Temwa Chawinga – Malawi, Kansas City Current
- Melchie Dumornay – Haiti, OL Lyonnes
- Emily Fox – USA, Arsenal
- Cristiana Girelli – Włochy, Juventus
- Esther González – Hiszpania, Gotham FC
- Caroline Graham Hansen – Norwegia, FC Barcelona
- Hannah Hampton – Anglia, Chelsea
- Pernille Harder – Dania, Bayern Monachium
- Patri Guijarro – Hiszpania, FC Barcelona
- Amanda Gutierres – Brazylia, Palmeiras
- Lindsey Heaps – USA, OL Lyonnes
- Chloe Kelly – Anglia, Arsenal/ Manchester City
- Frida Leonhardsen‑Maanum – Norwegia, Arsenal
- Marta – Brazylia, Orlando Pride
- Clara Mateo – Francja, Paris FC
- Ewa Pajor – Polska, FC Barcelona
- Claudia Pina – Hiszpania, FC Barcelona
- Alexia Putellas – Hiszpania, FC Barcelona
- Alessia Russo – Anglia, Arsenal
- Johanna Rytting Kaneryd – Szwecja, Chelsea
- Caroline Weir – Szkocja, Real Madrid
- Leah Williamson – Anglia, Arsenal
