Polki zatrzymały faworytki. Niespodzianka w Gdańsku

PressFocus Na zdjęciu: Weronika Zawistowska

Kobieca piłka. Polska zremisowała z Holandią

W piątkowy wieczór na Polsat Plus Arenie w Gdańsku odbyło się towarzyskie spotkanie pomiędzy kobiecymi reprezentacjami Polski i Holandii. Ekipa Biało-Czerwonych musiała radzić sobie bez kontuzjowanej napastniczki Barcelony – Ewy Pajor – co stanowiło spore osłabienie, zwłaszcza w formacji ofensywnej. Mimo nieobecności największej gwiazdy, podopieczne Niny Patalon pokazały się z bardzo dobrej strony, grając z ogromnym zaangażowaniem oraz dyscypliną taktyczną. Polki skutecznie neutralizowały ataki faworyzowanych rywalek, które należą przecież do ścisłej czołówki europejskiego futbolu.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem 0:0, choć obie drużyny stworzyły sobie po kilka dogodnych okazji do strzelenia gola. W końcówce meczu, w 84. minucie, bohaterką polskiego zespołu mogła zostać Weronika Zawistowska, lecz piłkarka FC Koeln nie znalazła drogi do bramki. Również przeciwniczki miały swoje szanse, jednak dobrze spisywała się nasza defensywa z bramkarką Kingą Szemik na czele. Podsumowując, reprezentacja Polski kobiet zaprezentowała futbol na wysokim poziomie, nawiązując wyrównaną walkę z mocnymi rywalkami, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość.

Przypomnijmy, że podopieczne Niny Patalon zajęły trzecie miejsce w fazie grupowej podczas ostatnich Mistrzostw Europy 2025. Polki, które debiutowały na turnieju tej rangi, zdobyły trzy punkty – przegrały z Niemkami 0:2, uległy Szwedkom 0:3, ale pokonały Dunki 3:2. Koniec końców to nie wystarczyło na awans do play-offów. W tym roku reprezentację Polski kobiet czeka jeszcze jeden mecz towarzyski – we wtorek, 28 października o godzinie 20:45 zmierzy się z Walią. Pojedynek zostanie rozegrany na Rodney Parad w Newport.

Polska – Holandia 0:0