Piotr Matusewicz / PressFocus Na zdjęciu: Polska - Rumunia

Euro 2025. Polki rozpoczną od najtrudniejszego wyzwania

Za nami cztery spotkania Euro 2025 kobiet. W meczu otwarcia Finlandia pokonała 1:0 Islandię, a jeszcze tego samego dnia Norwegia wygrała 2:1 ze Szwajcarią. W czwartek Włoszki okazały się lepsze od Belgijek (1:0), z kolei Hiszpanki rozbiły Portugalki aż 5:0. W piątek o 18.00 rozpocznie się starcia Dania – Szwecja, natomiast o 21.00 w St. Gallen wystartuje pojedynek Niemcy – Polska.

– Niezwykle istotne jest to, żebyśmy jutrzejszy mecz rozpoczęli bardzo dobrze w naszych głowach. Musimy być właściwie przygotowani jako zespół, by było nas stać na grę z pełną determinacją i poświęceniem. To będzie niezbędne, by zrealizować nasz plan na to spotkanie. Chciałabym, żebyśmy na tym konkretnie się skupili. To nasz pierwszy mecz na tak dużym turnieju i istotne będzie odpowiednie zarządzanie emocjami. Najważniejsze dla nas jest to, co tu i teraz – powiedziała Nina Patalon na konferencji prasowej.

– Dobre zaprezentowanie się na tym turnieju jest dla nas niezwykle ważne. Kobieca piłka nożna w Polsce cały czas się rozwija. Chcemy, by stała się kobiecym sportem zespołowym numer jeden. Na pewno nasza dobra postawa może mieć wpływ na jej jeszcze szybszy rozwój, ale na razie nie wybiegamy myślami zbyt daleko w przyszłość – dodała selekcjonerka reprezentacji Polski.

Mecz Niemcy – Polska odbędzie się na Kybunpark w Sankt Gallen. Spotkanie poprowadzi słynna francuska arbiter Stéphanie Frappart. Nasze rywalki to ośmiokrotne mistrzynie Europy. Po raz ostatni sięgnęły po tytuł 2013. roku.