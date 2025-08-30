Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor

Pajor notuje znakomity występ na otwarcie ligi

Barcelona w poprzednim sezonie sięgnęła po podwójną koronę. Podopieczne Pere Romeu sięgnęły po mistrzostwo Hiszpanii, a ponadto triumfowały w krajowym pucharze, w finale wygrywając 2:0 z Atletico. Ewa Pajor została najlepszą strzelczynią Liga F, zdobywając 25 bramek, a także Copa de la Reina, dziewięciokrotnie trafiając do siatki.

Na otwarcie nowych rozgrywek Barcelona mierzyła się z Alhamą. Już w 5. minucie Caroline Graham pokonała Elenę de Toro Aldarię i rozwiązała worek z bramkami. Sześć minut później Blaugrana prowadziła 2:0 – na listę strzelczyń wpisała się Aitana Bonmati. W 28. minucie z gola cieszyła się Pajor, a tuż przed przerwą pięknym trafieniem popisała się Ona Battle.

💥 Ona Batlle picks up the clearance and thinks "why not?"



GOOOOLAAAAZOOOO ❗



Watch live for free on https://t.co/IJxpPUqHs8#LigaFMoeve pic.twitter.com/xTLw0Ci04n — DAZN Women's Football (@DAZNWFootball) August 30, 2025

Po zmianie stron Barca nie zwolniła tempa. W 58. minucie Graham zapisała na swoim koncie drugą bramkę – asystę zanotowała Pajor. Siedem minut później reprezentantka Polski posłała piłkę do siatki, ale gol został anulowany – zagrywająca Aicha Camara znalazła się na ofsajdzie.

Chociaż mistrzynie Hiszpanii prowadziły już 5:0, nie zamierzały na tym poprzestawać. W 71. i w 73. minucie Claudia Pina znalazła sposób na Elenę de Toro Aldarię. Przy jej drugim trafieniu celnie dogrywała Pajor. W dziewiątej minucie doliczonego czasu gry wynik na 8:0 ustaliła Pina, która skompletowała hat-tricka.

Barcelona – Alhama 8:0 (4:0)

Graham 5′, 58′, Bonmati 11′, Pajor 28′, Battle 45+1′, Pina 71′, 73′, 90+9′