Urban wyjaśnił zmiany w składzie. Jeden piłkarz z lekkim urazem

Reprezentacja Polski do meczu z Maltą w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026 przystąpiła w zmienionym składzie. W jedenastce zabrakło m.in. Matty'ego Casha. Jan Urban w rozmowie z TVP Sport zdradził, że obrońca Aston Villi zmaga się z lekkim urazem.

Just Pictures GmbH / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Matty Cash z lekkim urazem! Dlatego nie zagra z Maltą

Reprezentacja Polski w meczu z Maltą wystąpi w składzie innym niż podczas spotkania z Holandią na Stadionie Narodowym. W wyjściowej jedenastce doszło do czterech roszad. Jedna z nich jest wynikiem drobnego urazu. Jan Urban w rozmowie z TVP Sport zdradził, że na duży dyskomfort podczas treningu narzekał Matty Cash. Wyjaśnił także zmianę w bramce, gdzie Kamila Grabarę zastąpi Bartłomiej Drągowski.

– Zmiana Matty’ego Casha jest spowodowana drobnym urazem. Na treningu czuł duży dyskomfort. To jest takie spotkanie, gdzie nie chcemy ryzykować zdrowia zawodnika. Wydaje nam się, że Paweł Wszołek bez problemu powinien go zastąpić – powiedział Jan Urban.

– Na dzień dzisiejszy to Andrzej Dawidziuk i Józef Młynarczyk decydują o tym, kto jest w bramce. Są fachowcami, natomiast jeśli w jakimś momencie będę przekonany, że ich decyzja jest błędna, to zrobię to, co będę uważał – wyjaśnił zmianę na pozycji bramkarza.

Warto dodać, że mimo zagrożenia zawieszeniem Jan Urban zdecydował, że Nicola Zalewski i Piotr Zieliński zagrają od pierwszych minut. Trzeba podkreślić, że jeśli ktoś z nich dostanie żółtą kartkę, będzie wykluczony z półfinałowego meczu baraży Mistrzostw Świata 2026. Oprócz nich o jedną żółtą kartkę od zawieszenia jest również Jan Ziółkowski. Stoper AS Romy usiądzie jednak na ławce rezerwowych.