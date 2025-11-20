Urban podsumował losowanie baraży MŚ 2026. Nie bał się tego przyznać

Just Pictures GmbH / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban zadowolony po losowaniu

W czwartek (20 listopada) w szwajcarskim Zurychu odbyło się losowanie baraży o MŚ 2026. Reprezentacja Polski w półfinale zagra u siebie z Albanią, a w ewentualnym finale zmierzy się na wyjeździe z Ukrainą lub Szwecją.

Losowanie na gorąco podsumował Jan Urban, który pojawił się przed kamerą serwisu Meczyki.pl. Selekcjoner Biało-czerwonych był wyraźnie zadowolony i przyznał, że nie ma na co narzekać.

– Wydaje mi się, że nie możemy narzekać. No, nie możemy narzekać. Gramy pierwsze spotkanie z Albanią u siebie i jesteśmy faworytem, nie boję się tego powiedzieć. Wiadomo, że w jednym meczu może się wszystko wydarzyć, ale gramy na własnym boisku i musimy ten atut wykorzystać po to, żeby zagrać w finale baraży – ocenił Jan Urban.

Jan Urban odniósł się także do kwestii gry na wyjeździe w ewentualnym finale baraży. Selekcjoner nie ubolewał nad tym i powiedział, że chcąc awansować na turniej, trzeba takie mecze wygrywać.

– No nie, no to już by było troszeczkę za dużo szczęścia, bo jednak mogliśmy trafić gorzej w pierwszym półfinale. Wydaje mi się, że dobrze trafiliśmy, natomiast to już byłaby pełnia szczęścia: grać u siebie. Zobaczymy, kto wygra ten drugi półfinał. Powiem tak: jeśli chcemy jechać na MŚ, jeśli chcemy tam zagrać dobre zawody, to trzeba się tam dostać i w barażach trzeba wygrać, niezależnie z kim grasz. Jeśli tego nie zrobisz, to na samych mistrzostwach też byś niewiele osiągnął – powiedział selekcjoner.