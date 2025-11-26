Urban o powrocie Milika do reprezentacji. „Zasady są proste”

Arkadiusz Milik po raz ostatni zagrał w reprezentacji Polski przed Mistrzostwami Europy 2024. Jan Urban w rozmowie z Super Expressem odniósł się do ewentualnego powrotu napastnika Juventusu do kadry.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik może liczyć na powrót do kadry. Warunek? Dobra gra

Ponad 500 dni – tyle wynosi obecnie przerwa od piłki Arkadiusza Milika. Po raz ostatni w oficjalnym meczu napastnik wystąpił bezpośrednio przed EURO 2024, gdy reprezentacja Polski mierzyła się towarzysko z Ukrainą. Wtedy też doznał kontuzji, która jak się później okazało była tylko początkiem problemów 31-latka. Uraz kolana wstrzymał jego piłkarską karierę.

Od czerwca 2024 roku Milik ani razu nie pojawił się w składzie nie tylko reprezentacji, ale również Juventusu. W międzyczasie Stara Dama przedłużyła z nim kontrakt. Nie po to, aby go zatrzymać na dłużej, ale żeby rozłożyć jego wynagrodzenie, co pomogło klubowi.

Na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy Milik wróci do gry w klubie. Natomiast jeśli to się wydarzy, to powstaje pytanie, czy będzie mógł liczyć na miejsce w reprezentacji Polski. Jan Urban w rozmowie z Super Expressem rozwiał wątpliwości.

– Nie mam z Arkiem kontaktu. Widzieliśmy się jeszcze jak byłem trenerem w Górniku Zabrze. Przyjechał odwiedzić klub. Rozmawiałem z nim. Nie na temat tego, czy go powołać, czy nie powołać, bo po prostu był kontuzjowany. Nie widzę żadnego problemu, czy ja mam kontakt z zawodnikiem, czy nie mam kontaktu. Zasady są proste. Ktoś gra dobrze w piłkę, to wtedy my się jemu przyglądamy – powiedział Jan Urban.

Milik w reprezentacji zadebiutował w 2012 roku za kadencji Waldemara Fornalika w meczu z RPA. Łącznie z orzełkiem na piersi wystąpił w 73 spotkaniach, w których zdobył 17 goli. Z kadrą brał udział w Mistrzostwach Europy 2016 oraz Mistrzostwach Świata 2018 i 2022.