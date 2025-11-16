Urban musi uważać! Trzech kadrowiczów może nie zagrać w barażach

Reprezentacja Polski w marcu zagra w barażach o awans na Mistrzostwa Świata. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl, trzech kadrowiczów jest zagrożonych zawieszeniem. Uważać muszą Jan Ziółkowski, Nicola Zalewski i Piotr Zieliński.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Zieliński, Zalewski i Ziółkowski zagrożeni zawieszeniem na baraże!

Reprezentacja Polski w piątek zremisowała z Holandią na PGE Narodowym (1:1). Natomiast w poniedziałek Biało-Czerwoni rozegrają ostatnie spotkanie w grupie eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Naszym rywalem będzie Malta, która ostatnio pokonała Finlandię (1:0). Podopieczni Jana Urbana są pewni gry w marcowych barażach. Stawką meczu będzie jednak rozstawienie, czyli 1. koszyk.

Okazuje się, że do baraży o awans na mundial Polska może przystąpić w dużym osłabieniu. Z półfinałowego meczu mogą zostać wykluczeni trzej zawodnicy. Wszystko przez fakt, że są o jedną żółtą kartkę od zawieszenia na jedno spotkanie.

Z informacji, jakie przekazał Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl, wynika, że FIFA zdecydowała o anulowaniu pojedynczych kartek, które po eliminacjach nie skutkują zawieszeniem. W związku z tym w starciu z Maltą żółtej kartki nie mogą otrzymać: Jan Ziółkowski, Piotr Zieliński i Nicola Zalewski. Inaczej nie będą mogli wystąpić w pierwszym meczu barażowym.

Następna żółta kartka wyeliminuje ich z półfinału. pic.twitter.com/LDjK6F9bZI — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) November 16, 2025

Warto dodać, że choć Polska jest blisko 1. koszyka, to wcale nie jest przesądzone, że w nim pozostanie. Biało-Czerwoni muszą liczyć na korzystne wyniki w innych grupach. Między innymi Szkocja nie może wyprzedzić Danii. Na ten moment Duńczycy mają o jeden punkt więcej od Szkotów. We wtorek obie drużyny zagrają bezpośrednio o zajęcie 1. miejsca w grupie.