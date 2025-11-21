Ronaldo jest już trzeci. Szkot nowym bohaterem!
Przed siedmioma laty Cristiano Ronaldo popisał się kapitalnym trafieniem w finale Ligi Mistrzów i ustanowił rekord świata. Aż do 2025 roku nikt nie oddał strzału przewrotką z większej wysokości niż reprezentant Portugalii w spotkaniu Juventus – Real Madryt.
W 2025 roku wyczyn pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki został pobity. Najpierw dokonał tego Paul Onuachu. Nigeryjczyk popisał się efektownym trafieniem w pojedynku Trabzonsporu z Karagumrukiem (27.09). 31-latek sięgnął futbolówkę na wysokości 2,42 m.
Niedługo później Onuachu został zepchnięty ze szczytu. Scott McTominay już w 3. minucie w meczu Szkocja – Dania (18.11) uderzył przewrotką na wysokości 2,53 m. Teraz to pomocnik Napoli dzierży rekord świata, a Ronaldo w tym zestawieniu plasuje się na najniższym stopniu podium.