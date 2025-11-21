Cristiano Ronaldo przez siedem lat cieszył się rekordem świata. W 2025 roku wyczyn Portugalczyka został przebity. I to dwukrotnie. Od 18 listopada to Scott McTominay może pochwalić się najlepszym wynikiem. W czym Szkot pokonał gwiazdę futbolu?

DPPI Media/ PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo i Scott McTominay

Ronaldo jest już trzeci. Szkot nowym bohaterem!

Przed siedmioma laty Cristiano Ronaldo popisał się kapitalnym trafieniem w finale Ligi Mistrzów i ustanowił rekord świata. Aż do 2025 roku nikt nie oddał strzału przewrotką z większej wysokości niż reprezentant Portugalii w spotkaniu Juventus – Real Madryt.

W 2025 roku wyczyn pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki został pobity. Najpierw dokonał tego Paul Onuachu. Nigeryjczyk popisał się efektownym trafieniem w pojedynku Trabzonsporu z Karagumrukiem (27.09). 31-latek sięgnął futbolówkę na wysokości 2,42 m.

Scott McTominay’s bicycle kick set a new world record for the highest ever, surpassing Ronaldo’s iconic strike against Juventus in 2018 as well as Paul Onuachu’s earlier this year. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿⭐️ pic.twitter.com/j8rHcTixbq — Score 90 (@Score90_) November 21, 2025

Niedługo później Onuachu został zepchnięty ze szczytu. Scott McTominay już w 3. minucie w meczu Szkocja – Dania (18.11) uderzył przewrotką na wysokości 2,53 m. Teraz to pomocnik Napoli dzierży rekord świata, a Ronaldo w tym zestawieniu plasuje się na najniższym stopniu podium.