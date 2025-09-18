Reprezentacja Polski awansuje w rankingu FIFA! Za nami m.in. Czesi

Reprezentacja Polski po dobrych wrześniowych meczach awansowała w rankingu FIFA na 36. miejsce. To przeskok o jedną pozycję względem poprzedniego zestawienia.

Jan Urban
Jan Urban

Reprezentacja Polski na 36. miejscu w rankingu FIFA

Reprezentacja Polski bardzo dobrze zaprezentowała się podczas dwóch wrześniowych meczy eliminacji piłkarskich mistrzostw świata w 2026 roku. Biało-Czerwonym pod wodzą Jana Urbana udało się zremisować z reprezentacją Holandii oraz pewnie pokonać Finlandię przed własną publicznością.

Tym samym sprawa awansu na mundial w Kanadzie, USA oraz Meksyku jest na nowo otwarta i właściwie wydaje się, że tylko katastrofa mogłaby sprawić inaczej. Przed nami bowiem trzy ostatnie mecze w ramach kwalifikacji, w tym starcie z Litwą oraz Maltą, które trzeba wygrać.

Dobre wyniki podczas ostatniego zgrupowania mają jednak odzwierciedlenie także w najnowszym rankingu FIFA. W zestawieniu opublikowanym właśnie przez organizację, Polska zajęła 36. miejsce. Oznacza to awans Biało-Czerwonych o jedną pozycję względem poprzedniego zestawiania. Nasza kadra wyprzedza m.in. reprezentacje narodowe Czech oraz Paragwaju. Przed nami są z kolei chociażby Egipcjanie oraz Serbowie.

Jeśli chodzi o najlepsze drużyny, to na czele tego zestawienia znaleźli się piłkarze z Hiszpanii, a tuż za nimi są Francuzi. Podium zamyka reprezentacja Argentyny. Na drugim końcu są z kolei piłkarze z San Marino, to właśnie oni są najsłabszą drużyną narodową na świecie.

