PZPN podał datę wyboru selekcjonera. Kibice muszą uzbroić się w cierpliwość

Adam Kaźmierczak, wiceprezes PZPN w rozmowie z Faktem zdradził, kiedy poznamy nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Wstępne plany zakładają, że będzie to wtorek 15 lipca.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Chcemy zamknąć sprawę do 15 lipca – powiedział Kaźmierczak

Reprezentacja Polski po raz kolejny za kadencji Cezarego Kuleszy w roli prezesa PZPN została bez selekcjonera. Michał Probierz, który odpowiadał za wyniki Biało-Czerwonych w ostatnich dwóch latach zdecydował podać się do dymisji po porażce z Finlandią.

Choć od momentu rezygnacji minęły ponad dwa tygodnie, Polski Związek Piłki Nożnej nie znalazł jeszcze nowego trenera. Blisko pracy z kadrą był Maciej Skorża, lecz odmówił ze względu na ważny kontrakt w japońskiej Urawie Red Diamonds. Wiadomo także, że z grona kandydatów wypadł Kosta Runjaić, który przedłużył umowę z Udinese.

Ostatnio odbyło się walne zgromadzenie PZPN, podczas którego wybrano nie tylko prezesa, ale również wiceprezesów i członków zarządu. Nową funkcję w federacji otrzymał Adam Kaźmierczak, który będzie odpowiadał za sprawy organizacyjno-finansowe. W rozmowie z Faktem wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej zdradził, kiedy poznamy nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski.

– Mogę przyznać, że jeżeli padają jakiekolwiek propozycje kandydatur, odnośnie zatrudnienia nowego selekcjonera, to prezes Kulesza wymienia ze mną swoje poglądy. Analizujemy w rozmowach różne warianty. Nie wiem, jak jest z innymi członkami PZPN-u. Co do wyboru selekcjonera mogę zdradzić, że intensywne prace trwają, na konkrety jeszcze za wcześnie – powiedział.

– Musimy mieć przekonanie, że będzie to trener, który da nam awans na mundial. Chcemy zamknąć sprawę do 15 lipca. Wtedy powinniśmy poznać nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Wydaje mi się, że to będzie odpowiedni moment na zakończenie tematu – dodał Adam Kaźmierczak w rozmowie z Faktem.