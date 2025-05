Probierz przygotował niespodziankę. Ten piłkarz wróci do reprezentacji

Michał Probierz w przyszłym tygodniu ogłosi powołania do reprezentacji Polski na czerwcowe zgrupowanie. Jak informuje Piotr Wołosik w podcaście "Ofensywni" do kadry ma wrócić Maxi Oyedele.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Maxi Oyedele otrzyma powołanie do reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski w czerwcu zagra kolejny mecz w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. Tym razem Biało-Czerwonych czeka tylko jedno spotkanie o punkty. W Helsinkach zmierzą się z reprezentacją Finlandii w ramach 3. kolejki grupy G. Suomi po dwóch meczach mają na swoim koncie 4 punkty. Zanim jednak dojdzie do starcia, którego stawką będą trzy punkty, czeka nas sparing z Mołdawią w Chorzowie.

Michał Probierz ma ogłosić powołania na zbliżające się zgrupowanie we wtorek (27 maja). Natomiast w mediach pojawiają się już pierwsze informacje, kto może znaleźć się w kadrze. Wszystko wskazuje na to, że do zespołu wróci pomocnik Legii Warszawa.

Zobacz wideo: Reprezentacja Polski jest jak pogoda

Piotr Wołosik w podcaście „Ofensywni” przekazał, że powołanie do reprezentacji Polski na czerwcowe zgrupowanie otrzyma Maxi Oyedele. 20-latek imponuje ostatnio formą, co zostało docenione przez Michała Probierza i sztab szkoleniowy.

Ostatni raz wychowanek Manchesteru United grał w kadrze w październiku ubiegłego roku. Wtedy też debiutował w spotkaniu z Portugalią na Stadionie Narodowym. Łącznie z orzełkiem na piersi wystąpił jak na razie w dwóch meczach.

Czy Maxi Oyedele zasłużył na powołanie? TAK

NIE TAK 75%

NIE 25% 12+ Votes

Oyedele nie tak dawno znalazł się w kręgu zainteresowań Szachtara Donieck. Ukraiński klub chciał sprowadzić do siebie pomocnika, lecz ten kategorycznie odrzucił możliwość przeprowadzki do giganta ukraińskiego futbolu.

W tym sezonie Oyedele wystąpił w 23 meczach we wszystkich rozgrywkach.