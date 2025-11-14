Reprezentacja Polski w końcówce pierwszej połowy objęła prowadzenie w meczu z Holandią. Jakub Kamiński znalazł się sam na sam z bramkarzem i pokonał Berta Verbruggena.

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Kamiński z golem w meczu Polska – Holandia!

W piątkowy wieczór reprezentacja Polski mierzy się na Stadionie Narodowym z Holandią w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Podopieczni Jana Urbana liczyli na sprawienie niespodzianki. Oranje niewątpliwie byli zdecydowanym faworytem przed pierwszym gwizdkiem, ale już wrześniowy mecz udowodnił, że Biało-Czerwoni są w stanie sprawić niespodziankę z wyżej notowanym rywalem.

Rywalizacja na Stadionie Narodowym od pierwszych minut stała na bardzo wysokim poziomie. Jednak na pierwsze trafienie kibice musieli czekać do 43. minuty. Wówczas reprezentacja Polski przeprowadziła zabójczą akcję. Jakub Kamiński znalazł się sam na sam z bramkarzem po znakomitym podaniu Roberta Lewandowskiego. Zawodnik FC Koln nie miał najmniejszego problemu, aby pokonać Berta Verbruggena.

𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐈𝐌𝐘 𝐙 𝐇𝐎𝐋𝐀𝐍𝐃𝐈𝐀̨! 🇵🇱🔥



Lewandowski do Kamińskiego, kapitalna akcja!



Bramka Jakuba Kamińskiego była w zasadzie trafieniem do szatni. Holendrzy rzucili się natychmiastowo do ataku, ale nie zdołali odrobić strat przed zejściem do szatni. Zawodnik FC Koln zatem w idealnym momencie strzelił gola. Jan Urban ma zatem spore powody do zadowolenia.

Dzisiejsze trafienie Jakuba Kamińskiego było jego golem numer trzy w narodowych barwach. Tyle bramek wychowanek Lecha Poznań zdobył w 26. występach.

