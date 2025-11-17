Oni nie pojadą na Mistrzostwa Świata 2026! Wielcy nieobecni

Mistrzostwa Świata 2026 zbliżają się wielkimi krokami. Poznaliśmy większość rozstrzygnięć w eliminacjach. Na turnieju zabraknie kilku gwiazd. W tym gronie są m.in. Dusan Vlahović i Victor Osimhen.

Victor Modo / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Gwiazdy, które nie pojadą na Mistrzostwa Świata 2026

Mistrzostwa Świata to turniej, o jakim marzy każdy zawodnik i trener. Najważniejsze rozgrywki reprezentacyjne odbywają się co cztery lata, a sam udział to dla wielu drużyn ogromne wyróżnienie. Nadchodzące rozgrywki po raz pierwszy w historii odbędą się w nowym formacie. Zamiast tradycyjnie 32. drużyn o trofeum powalczy aż 48 zespołów z całego świata. Mimo to i tak zabraknie kilku wielkich gwiazd.

Jedną z największych niespodzianek eliminacji jest fakt, że awansu nie wywalczyła reprezentacja Nigerii. „SuperOrły” jak potocznie są nazywani przegrali w finale rundy barażowej z DR Konga. W związku z tym na mundialu nie zobaczymy Victora Osimhena czy Ademoli Lookmana. Afrykańskich eliminacji nie przebrnął także Kamerun w składzie z Andre Onaną i Bryanem Mbeumo. Z kolei w Ameryce Południowej kwalifikacji nie wywalczyło Chile, gdzie gra były piłkarz FC Barcelony i Man United – Alexis Sanchez.

Najwięcej znanych zawodników, którzy nie pojadą na Mistrzostwa Świata 2026 jest w Europie. Awansu ani baraży nie wywalczyły takie zespoły jak Węgry, Gruzja, Słowenia, Armenia czy Serbia. Oznacza to, że na mundialu nie zagrają m.in. Dusan Vlahović, Filip Kostić, Benjamin Sesko, Khvicha Kvaratskhelia, Dominik Szoboszlai, Henrikh Mkhitaryan czy Jan Oblak.

Piłkarze, których nie zobaczymy na Mistrzostwach Świata 2026: