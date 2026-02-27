„Mbappe gra na jednej nodze”. Francuzi w strachu przed mundialem

10:17, 27. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  L'Equipe

Kylian Mbappe od dłuższego czasu ma duże problemy z uporczywym bólem w kolanie. L'Equipe pisze o strachu, jaki panuje we Francji. Obawiają się, że ich gwiazda pojedzie na Mistrzostwa Świata z urazem.

Kylian Mbappe
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja boi się, że Mbappe pojedzie na mundial z kontuzją

Real Madryt kilka dni temu zapewnił sobie prawo gry w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Natomiast w rewanżowym meczu z Benfiką nie zagrało kilku ważnych zawodników. Jednym z nich był oczywiście Kylian Mbappe, który od kilku tygodni narzeka na nawracający ból w kolanie. Z tego powodu opuścił m.in. mecz z Atletico Madryt w Superpucharze Hiszpanii.

Arbeloa nie chce ryzykować, że kontuzja jego najlepszego piłkarza się pogłębi. W związku z tym Mbappe otrzymał od niego czas na rozwiązanie problemów zdrowotnych. Na konferencji prasowej sugerował, że Francuz wróci na boisko dopiero wtedy, gdy będzie w stu procentach gotowy. Ten fakt niepokoi jednak kibiców reprezentacji Francji, którzy już myślą o Mistrzostwach Świata 2026.

Jak informuje dziennik L’Equipe, we Francji twierdzą, że „Mbappe od sześciu tygodni gra na jednej nodze”. Z tego powodu są zaniepokojeni, że jeśli nie rozwiąże problemu z nawracającą kontuzją, to pojedzie na mundial z urazem, przez co może nie być w pełnej formie. Na ten moment o operacji lub zabiegu nie ma mowy. Jak dobrze wiadomo, napastnik na boisko ma wrócić dopiero na dwumecz w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Kibice mają nadzieję, że w tym czasie jego uraz kolana zostanie kompletnie wyleczony.

Mbappe w tym sezonie prezentuje się świetnie. W 33 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył aż 38 goli.

