Litwa i Finlandia zagrały dla Polski. Zacięty bój w polskiej grupie

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mecz Litwa - FInlandia

Remis w meczu Litwa – Finlandia

Finlandia znakomicie rozpoczęła mecz wyjazdowy z Litwą i już w 4. minucie objęła prowadzenia, a na listę strzelców wpisał się Kairinen. Po zdobytej bramce ekipa ze Skandynawii poszła za ciosem i podwyższyła wynik. Tym razem do siatki trafił Pohjanpalo pewnie wykorzystując rzut karny.

Jednak Finowie w kolejnych minutach dość niespodziewanie oddali pole gry Litwinom, którzy zaczęli stwarzać coraz groźniejsze sytuacje. Zdecydowane ataki opłaciły się jeszcze przed przerwą, gdy kontaktową bramkę zdobył Kucys.

Po zmianie stron gra obu drużyn była już bardziej wyrównana. Nie było to już też spotkanie tak emocjonujące. Gospodarze jednak konsekwentnie dążyli do odrobienia strat z pierwszej odsłony, co udało im się w 69. minucie za sprawą Gineitisa.

Ostatecznie wynik spotkania nie uległ już zmianie mimo starań z obu stron, a Litwini i Finowie podzielili się punktami. Taki rezultat jest bardzo dobrą wiadomością dla drużyny Michała Probierza. Reprezentacja Polski w przypadku wygranej z Maltą zostanie liderem grupy G po dwóch kolejkach eliminacji do mundialu 2026.

W 1. kolejce eliminacji mistrzostw świata 2026 Litwini przegrali 0:1 z Polską, natomiast Finowie w takim samym stosunku bramkowym pokonali Maltę.

