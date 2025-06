Lewandowski wróci do kadry?! Probierz nie zostawił wątpliwości

eric mccowat / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz i Robert Lewandowski

Ja mu drogi do kadry nie zamknąłem – powiedział Probierz

Robert Lewandowski w niedzielę został pozbawiony opaski kapitana. Szokującą decyzję po konsultacji z zawodnikami podjął Michał Probierz. Selekcjoner reprezentacji Polski powierzył tę funkcję pomocnikowi Interu Mediolan – Piotrowi Zielińskiemu.

Decyzja o zmianie kapitana mocno dotknęła Lewandowskiego. Najskuteczniejszy piłkarz w historii naszej kadry stracił zaufanie do trenera. Co za tym idzie, poprzez media społecznościowe ogłosił, że rezygnuje z gry w reprezentacji do czasu, gdy szkoleniowcem będzie Michał Probierz. Kolejnym ciosem dla polskich kibiców była niewątpliwie wtorkowa porażka z Finlandią (1:2).

Zobacz wideo: Robert Lewandowski między młotem a kowadłem

Biało-Czerwoni przegrali pierwsze starcie w eliminacjach Mistrzostw Świata. Na pomeczowej konferencji prasowej Michał Probierz musiał odpowiadać na pytania dotyczące m.in. dymisji. Nie zabrakło także pytań o Roberta Lewandowskiego i jego powrót do kadry. Selekcjoner zdradził, że nie zamknął przed napastnikiem drzwi do reprezentacji, ponieważ to nie on podjął decyzję o jego rezygnacji.

– Lewandowski to wybitny zawodnik, a ja mu drogi do kadry nie zamknąłem. Żeby sprawa była jasna to nie ja podjąłem tę decyzję – powiedział Michał Probierz na konferencji prasowej.

Lewandowski w reprezentacji Polski rozegrał 158 spotkań, w których zdobył 85 goli.