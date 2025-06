Probierz poda się do dymisji?! Jest odpowiedź selekcjonera

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Nie mam zamiaru podać się do dymisji – mówi Probierz

Reprezentacja Polski przegrała pierwszy mecz podczas eliminacji Mistrzostw Świata 2026. We wtorek wieczorem Biało-Czerwoni polegli w Helsinkach z Finlandią (1:2). Jedyną bramkę dla naszego zespołu w drugiej połowie zdobył Jakub Kiwior. Po spotkaniu w konferencji prasowej udział wziął Michał Probierz. Selekcjoner musiał zmierzyć się z trudnymi pytaniami od dziennikarzy.

Jednym z głównych wątków było pytanie o ewentualną dymisję. Michał Probierz stanowczo odpowiedział, że nie ma zamiaru podać się do dymisji. Zdaniem selekcjonera drużyna za jego kadencji wyjdzie z kryzysu jeśli tylko będzie miał szansę na dalszą pracę z kadrą. Ponadto został poruszony wątek szokujących informacji, które sugerowały, że część zawodników chciała w niedzielę opuścić zgrupowanie.

Zobacz wideo: Zmiana selekcjonera reprezentacji Polski nic nie da

– Trudno mi to komentować, bo inne sytuacje miały miejsce, akurat z zawodnikami rozmawiałem, także pierwszy raz o tym słyszę. Robię najlepiej to, co potrafię. Wszystkie decyzje podejmuje dla dobra zespołu. Uważam, że są takie mecze w piłce, że w niektórych momentach coś zawsze się wydarzy i teraz coś się wydarzyło. Dlatego zdaje sobie sprawę, że jest to bolesne, ale nie mam zamiaru podać się do dymisji – powiedział Michał Probierz na konferencji prasowej.

– W piłce już jestem tyle lat, że przeżyłem różne sytuacje. Trener podpisuje kontrakt z prawej, a z lewej trzyma walizkę. Takie jest życie, ale nie jestem człowiekiem, który się poddaje. Uważam, że z tego wyjdziemy jeżeli będzie mi to dane – dodał selekcjoner.