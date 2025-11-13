Lewandowski głównym zagrożeniem? Koeman wskazuje jeszcze jednego Polaka

Reprezentacja Holandii może zapewnić sobie awans na mundial 2026 już w piątek w meczu z Polską. Zdaniem Koemana uwaga nie powinna skupiać się wyłącznie na Lewandowskim, bo są w kadrze Polski także inni groźni zawodnicy.

MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

Koeman ostrzega przed Szymańskim i Zielińskim

Reprezentacja Holandii przygotowuje się do spotkania z Polską, w którym stawką może być awans na mistrzostwa świata 2026. To naturalne, że w centrum dyskusji pojawia się Robert Lewandowski. Ronald Koeman jednak zaznacza, że skupianie się wyłącznie na jednym zawodniku byłoby błędem. Podczas konferencji selekcjoner jasno ocenił sytuację i wskazał, że Polska dysponuje szerokim wachlarzem jakości.

Koeman podkreślił, że Lewandowski pozostaje ikoną polskiej piłki. Nazwał go wybitnym napastnikiem, który od lat gwarantuje skuteczność na najwyższym poziomie. Zaznaczył jednak, że sam nie wygra meczu. – Lewandowski jest wielką postacią w Polsce. To świetny napastnik z ogromnym dorobkiem. Ale musi być odpowiednio obsłużony przez tych, którzy grają za nim – powiedział Koeman.

Następnie wskazał zawodników, którzy jego zdaniem mogą realnie wpłynąć na przebieg spotkania. Szczególnie docenił Szymańskiego. – Szymańskiego zawsze uważałem za dobrego zawodnika w Feyenoordzie – powiedział Koeman. Podkreślił również poziom Zielińskiego. Zauważył, że pomocnik Interu należy do najważniejszych polskich piłkarzy. – Zieliński jest bardzo dobry. Polacy mają silną kadrę. Nie możemy ich lekceważyć – zaznaczył selekcjoner.

Koeman wyjaśnił, że Polska ma zawodników dobrych technicznie i kreatywnych. Według niego to drużyna, która potrafi narzucać tempo gry i wykorzystywać pojedyncze błędy przeciwnika. Dlatego przygotowania Holandii skupiają się na całym zespole, a nie tylko na największej gwieździe.

Zobacz również: Były trener Barcelony zastąpi Conte? Ogromne zamieszanie wokół Napoli