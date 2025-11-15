Modrić znowu na MŚ
40-letni Luka Modrić nie zamierza się zatrzymywać. W lecie legendarny pomocnik zamienił Real Madryt na AC Milan i z miejsca stał się kluczowym zawodnikiem Rossonerich. Natomiast w piątkowy wieczór były zawodnik Dinama Zagrzeb i Tottenhamu świętował kolejny wielki sukces. Chorwacja awansowała na Mistrzostwa Świata 2026.
Vatreni pokonali Wyspy Owcze 3:1 i zapewnili sobie wyjazd na przyszłoroczny turniej. Modrić rozegrał 62. minuty i został zmieniony przez Nikolę Vlasicia, który już osiem minut później wpisał się na listę strzelców.
Dla zdobywcy Złotej Piłki z 2018 roku to już piąty mundial. Modrić zadebiutował na Mistrzostwach Świata 2006, a później wystąpił także na MŚ 2014, MŚ 2018 I MŚ 2022. Chorwacji zabrakło na turnieju organizowanym w RPA w 2010 roku.