Legenda z wielkim sukcesem. Zagra na kolejnym mundialu

10:01, 15. listopada 2025 10:53, 15. listopada 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Luka Modrić w piątkowy wieczór świętował kolejny wielki sukces. Chorwacja wywalczyła awans na Mistrzostwa Świata 2026, co oznacza, że legendarny pomocnik wystąpi na piątym mundialu.

Petar Sucic i Luka Modric (Chorwacja - Wyspy Owcze)
Obserwuj nas w
Pixsell/ Alamy Na zdjęciu: Petar Sucic i Luka Modric (Chorwacja - Wyspy Owcze)

Modrić znowu na MŚ

40-letni Luka Modrić nie zamierza się zatrzymywać. W lecie legendarny pomocnik zamienił Real Madryt na AC Milan i z miejsca stał się kluczowym zawodnikiem Rossonerich. Natomiast w piątkowy wieczór były zawodnik Dinama Zagrzeb i Tottenhamu świętował kolejny wielki sukces. Chorwacja awansowała na Mistrzostwa Świata 2026.

Vatreni pokonali Wyspy Owcze 3:1 i zapewnili sobie wyjazd na przyszłoroczny turniej. Modrić rozegrał 62. minuty i został zmieniony przez Nikolę Vlasicia, który już osiem minut później wpisał się na listę strzelców.

Dla zdobywcy Złotej Piłki z 2018 roku to już piąty mundial. Modrić zadebiutował na Mistrzostwach Świata 2006, a później wystąpił także na MŚ 2014, MŚ 2018 I MŚ 2022. Chorwacji zabrakło na turnieju organizowanym w RPA w 2010 roku.