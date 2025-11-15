Luka Modrić w piątkowy wieczór świętował kolejny wielki sukces. Chorwacja wywalczyła awans na Mistrzostwa Świata 2026, co oznacza, że legendarny pomocnik wystąpi na piątym mundialu.

Pixsell/ Alamy Na zdjęciu: Petar Sucic i Luka Modric (Chorwacja - Wyspy Owcze)

Modrić znowu na MŚ

40-letni Luka Modrić nie zamierza się zatrzymywać. W lecie legendarny pomocnik zamienił Real Madryt na AC Milan i z miejsca stał się kluczowym zawodnikiem Rossonerich. Natomiast w piątkowy wieczór były zawodnik Dinama Zagrzeb i Tottenhamu świętował kolejny wielki sukces. Chorwacja awansowała na Mistrzostwa Świata 2026.

Vatreni pokonali Wyspy Owcze 3:1 i zapewnili sobie wyjazd na przyszłoroczny turniej. Modrić rozegrał 62. minuty i został zmieniony przez Nikolę Vlasicia, który już osiem minut później wpisał się na listę strzelców.

Croatia book their spot at the World Cup.



It'll be legendary Luka Modrić's 𝐅𝐈𝐅𝐓𝐇 World Cup 🇭🇷 pic.twitter.com/SlZHRpjobt — B/R Football (@brfootball) November 14, 2025

Dla zdobywcy Złotej Piłki z 2018 roku to już piąty mundial. Modrić zadebiutował na Mistrzostwach Świata 2006, a później wystąpił także na MŚ 2014, MŚ 2018 I MŚ 2022. Chorwacji zabrakło na turnieju organizowanym w RPA w 2010 roku.