Koeman ocenił losowanie. Wspomniał o polskiej reprezentacji

Holandia w grupie, gdzie może trafić Polska. Koeman ocenił losowanie

Reprezentacja Holandii miała dość dużo szczęścia w losowaniu, ponieważ trafiła do łatwej z ich perspektywy grupy. Na Mistrzostwach Świata Ronald Koeman i spółka na pewno zmierzą się z Tunezją oraz Japonią. Trzeciego przeciwnika poznają dopiero pod koniec marca, gdy wyłonieni zostaną triumfatorzy meczów barażowych. Wiadomo, że będzie to ktoś z grona Polska/Albania/Ukraina/Szwecja.

Po piątkowym losowaniu wyniki ocenił Ronald Koeman. Selekcjoner kadry Oranje zdradził, że grupa jest wyrównana i są zadowoleni z tego, jak trafili. Z potencjalnych barażowiczów wyróżnił tylko Polskę, zaznaczając, że po raz kolejny mogą się z nami zmierzyć.

– Wszystkie grupy są dość wyrównane. Nasza również. Japonia to drużyna dobrze grającą w piłkę, z dobrymi warunkami atletycznymi. Na Tunezję mamy w tej chwili nieco mniej wglądu. Trzecim krajem będzie ktoś z Europy i ponownie może to być Polska, z którą już graliśmy w kwalifikacjach. W każdym razie będzie to kraj europejski, a na takie mamy większy wgląd. Możemy być zadowoleni, choć wszystko jest wyzwaniem. Nie ma już małych krajów – powiedział Ronald Koeman, cytowany przez oficjalną stronę holenderskiej federacji.

Holandia ostatni mundial w 2022 roku zakończyła na etapie ćwierćfinału. Wcześniej w 2014 i 2010 roku kończyli w strefie medalowej, zdobywając kolejno brązowy i srebrny medal. Na Mistrzostwach Świata w Rosji w 2018 roku nie grali.