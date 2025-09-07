Hiszpania po dwóch meczach kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2026 ma na koncie sześć punktów. W swoim drugim spotkaniu ekipa Luisa de la Fuente rozbiła Turcję.

Sipa US/ Alamy Na zdjęciu: Turcja - Hiszpania

Hiszpania z bilansem 9:0

Mistrzowie Europy 2024 przystąpili do walki o awans na Mistrzostwa Świata 2026 dopiero we wrześniu. To efekt świetnych występów w Lidze Narodów UEFA. Hiszpania dotarła aż do finału, w którym musiała uznać wyższość Portugalii. Dlatego swój pierwszy mecz w eliminacjach La Furia Roja rozegrała w ten czwartek.

Drużyna Luisa de la Fuente nie dała większych szans Bułgarii i wygrała 3:0. Na listę strzelców wpisali się Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella i Mikel Merino. Natomiast w niedzielę Hiszpania wybrała się do Konyi na starcie z Turcją, ćwierćfinalista ubiegłorocznych Mistrzostw Europy Już w 3. minucie Pedri wypalił zza szesnastki i pokonał Ugurcana Cakira. W 22. minucie Merino skorzystał z dogrania Oyarzabala, a jeszcze przed przerwą po akcji tego duetu najlepsza ekipa Europy prowadziła 3:0.

Pedri błyskawicznie otworzył wynik spotkania Turcja – Hiszpania! ⚡



📺 Polsat Sport 1 i Polsat Box Go pic.twitter.com/D1hE3lMsFd — Polsat Sport (@polsatsport) September 7, 2025

Po zmianie stron Hiszpania wbiła Turcji jeszcze trzy gole. W 53. minucie Cakira zaskoczył Ferran Torres, cztery minuty później Merino skompletował hat-tricka, w w 62. minucie Pedri ustalił wynik na 6:0. Podopieczni de la Fuente po dwóch meczach prowadzą w tabeli grupy E z kompletem punktów i bilansem bramkowym 9:0. Drugie miejsce zajmuje Gruzja (3 pkt), trzecie Turcja (3 pkt), a tabelę zamyka Bułgaria (0 pkt).