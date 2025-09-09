Haaland śrubuje rekord! Dwanaście goli w meczu Norwegii!

Erling Haaland wtorkowe spotkanie z Mołdawią bez wątpienia zaliczy do udanych. Napastnik strzelił aż pięć goli, a Norwegia zdemolowała rywali w kwalifikacjach do MŚ 2026.

NTB/ Alamy Na zdjęciu: Erling Braut Haaland (Norwegia - Mołdawia)

Haaland imponuje. Co za występ!

Norwegia w końcu awansuje na wielki turniej? Wszystko na to wskazuje! Podopieczni Stale Solbakkena imponują dyspozycją w w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata 2026. W marcu pokonali 5:0 Mołdawię i 4:2 Izrael, natomiast w czerwcu niespodziewanie nie dali szans Włochom (3:0) i zanotowali skromne zwycięstwo z Estonią (1:0). We wrześniu czekał ich tylko jeden mecz – rewanż z Mołdawią.

Już w 6. minucie Feli Myhre zaskoczył Cristiana Avrama i otworzył worek z bramkami. Pięć minut później do siatki trafił Erling Haaland, który… w 36. minucie strzelił drugiego gola, a w 43. minucie mógł pochwalić się hat-trickiem. Tuż przed przerwą prowadzenie na 4:0 podwyższył Martin Odegaard.

Kampen er slutt. Det ble 11-1-seier og en norsk jubelkveld mot Moldova på Ullevaal. pic.twitter.com/K6YJv00rqu — Fotballandslaget (@nff_landslag) September 9, 2025

Po zmianie stron Norwegia nie zwolniła tempa. Scena należała do dwóch gwiazd. Haaland jeszcze dwukrotnie wpisał się na listę strzelców i zakończył mecz z pięcioma trafieniami. W ten sposób powiększył swój dorobek w reprezentacji do 48 goli w 45 występach. Natomiast wprowadzony w 64. minucie Thelo Aasgaard zdobył cztery bramki. Lwy wygrał w Oslo aż 11:1. Po pięciu kolejkach drużyna Solbakkena ma na koncie 15 punktów i bilans 24:3.